‘말보다 실천’… 윤희경 한국필립모리스 대표, 도지사 표창 영예

경남 양산시(시장 나동연)가 민생경제 안정화 유공으로 경남도지사 표창을 받은 한국필립모리스 윤희경 대표이사에게 17일 집무실에서 표창패를 전달했다.

경남도지사 표창을 받은 한국필립모리스 윤희경 대표(오른쪽).

윤희경 대표는 2023년 대표이사로 취임한 이후 양산공장을 경영하며 최근 3년간 연평균 8000억원 이상의 매출을 달성하고 약 600여명의 양산공장 임직원을 안정적으로 고용해 지역경제 안정과 고용 창출에 실질적인 성과를 거뒀다.

또 매년 약 85억원의 지방세를 성실히 납부해 양산시 자주재원 확충과 지역사회 인프라 구축에 기여하며 민생경제 안정화에 앞장섰다.

윤 대표는 기업 경영뿐 아니라 환경 보전에도 꾸준히 힘써왔다. 양산시에 친환경 전기 청소차를 기탁해 도시환경 개선과 근로자의 작업환경 향상에 기여했으며, 환경오염 방지 시설 설치를 통해 주민 생활환경 개선과 제조공장 악취 저감, 이산화탄소 배출감소, 폐수 재이용·부산물 활용을 통한 에너지 생산성 향상 성과를 달성했다. 또 환경정화활동·캠페인 개최 등 환경 보전 인식 확대에도 힘써왔다.

지역사회 공헌 활동에도 적극적이었다. 웅상보건지소에 의료장비 14종 35대를 기탁해 주민 건강 증진에 기여했으며, 안전보건 상생협력 사업을 통해 대·중소기업 협력을 통한 공급망 전반의 안전문화 확산에 힘썼다.

또 임직원 역량 강화를 위한 'Own Your Future' 프로그램을 운영해 지역 인재 성장에 기여했고, 양산시민을 위한 오페라 공연을 후원해 시민들의 문화생활 향상에도 이바지하고 있다.

이번 표창은 어려운 경제 여건에도 민생경제 안정화를 통해 지역경제 활성화와 지역 발전에 기여한 유공자를 대상으로 수여한 것으로, 지역사회와의 상생을 실천하는 모범 사례를 널리 확산시키는 역할을 할 것으로 기대된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



