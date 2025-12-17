울진의 흙이 금빛으로… ‘울진농업 대전환’ 정책, 도 단위 평가서 성과 입증

울진군 농업기술센터, 농촌진흥사업 종합평가 우수기관·최우수팀 선정

농정은 계절을 건너야 성패가 드러난다.

경북 울진군농업기술센터(소장 손용원)가 경북도농업기술원이 주관한 2025년 농촌진흥사업 종합평가회에서 우수기관상을 수상한 데 이어, 식량작물팀이 최우수상을 받는 성과를 거뒀다.

울진군농업기술센터, 농촌진흥사업 종합평가 우수기관·최우수팀 선정. 울진군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 농촌진흥사업을 전반으로 기술보급 기반 확대 노력도, 현장 애로 해소 신기술 확산실적, 농작업 안전재해 예방실천 실적 등 총 9개 평가지표를 종합적으로 심사해 선정했다.

이번 수상은 노동력 부족과 기후변화 등 변화하는 농업환경에 대응해 추진한 '울진농업 대전환' 정책이 현장 중심의 실질적인 성과를 창출한 점이 높이 평가받은 결과다.

울진군은 ▲들녘특구 시범단지 조성 ▲표고버섯 재배단지 조성 △조직배양실 신축 ▲양파 디지털 생산기반 조성 등 스마트 농업기술 도입으로 농업 경쟁력 강화에 앞장서 왔다.

또 청년농업인 드론 병해충 방제단 운영 등 청년 농업인의 안정적 영농 정착을 도왔으며 특산자원 가공상품 디자인 개발과 농촌교육농장 팜파티 운영 지원을 통해 가공·관광산업과 연계한 농촌 융·복합산업 활성화에도 힘썼다.

특히 최우수팀으로 선정된 식량작물팀은 평해읍 월송들 일원에 150㏊ 규모의 이모작 기계화 영농단지를 조성해, 벼 단작대비 경지이용률과 농업 소득을 각 200%까지 끌어올리는 성과를 냈다.

손용원 울진군농업기술센터 소장은 "이번 우수기관·우수팀 동시 수상은 농업인과 직원들이 함께 만든 울진농업 대전환의 성과"라며 "앞으로도 변화하는 농업환경에 선제적으로 대응해 지속가능한 울진 농업을 발전시키겠다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>