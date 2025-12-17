'로저비비에 피의자 입건' 김기현, 김건희특검 소환 불응(종합)

특검 "내일 다시 요구할 것"

김건희 여사가 김기현 국민의힘 의원의 배우자로부터 명품 브랜드 '로저비비에' 가방을 받았다는 의혹과 관련해 민중기 특별검사팀이 김 의원을 소환했으나 불응했다. 특검팀은 김 의원에 대한 대면조사가 불가피한 만큼 조만간 재출석을 요구할 방침이다.

장동혁 국민의힘 대표가 17일 김건희특검팀이 압수수색에 나선 국회의원회관 내 김기현 의원 사무실 방문을 마치고 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

17일 특검팀은 언론 공지를 통해 "김기현 의원 소환과 관련하여서는 이미 전날 날짜를 출석 일자로 하여 우편 소환 통보를 했으나 폐문부재로 송달되지 않았다"며 "본인과 보좌진은 어제까지 특검으로부터 어떠한 연락도 받지 않고 있다"고 했다.

또 특검팀은 김 의원이 자신의 자택 등에 대한 특검팀의 압수수색 현장에서 소환 요청에 응할 뜻이 없다는 의사를 여러 차례에 걸쳐 밝혔다고도 했다.

특검팀은 "압수수색을 통해 확보한 자료 내용을 확인하기 위하여 김기현 의원에 대한 조사가 반드시 필요한 상황"이라며 "내일 절차에 따라 김기현 의원에 대한 재출석 요청을 할 예정"이라고 설명했다.

이날 오전 특검팀은 김 의원 주거지와 국회 방호처, 의원 사무실 등에 대한 압수수색에 나섰다. 압수수색영장에는 김 의원이 배우자 이모씨의 청탁금지법 위반 혐의 공범으로 적시된 것으로 알려졌다.

이씨는 2023년 3월 국민의힘 당 대표 선거에서 김 의원이 당선된 후 김 여사에게 시가 260만원 상당의 로저비비에 가방을 전달한 혐의를 받는다.

특검팀은 지난달 6일 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색하는 과정에서 해당 클러치백과 김 의원 아내가 쓴 감사 편지를 발견했다. 특검팀은 김 여사가 통일교인을 동원해 2022년 3월 국민의힘 당대표 선거에서 김 의원의 선출을 돕고, 그 대가로 가방을 받은 것으로 의심하고 있다.

해당 의혹과 관련해 특검팀은 지난 5일 이씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고, 지난달 20일 로저비비에가 입점해 있는 서울 소재의 한 백화점 등을 압수수색하는 등 사실관계 확인에 주력하고 있다.

조사 결과 이씨가 가방을 구매하는 과정에서 결제 대금이 김 의원 계좌에서 빠져나간 것으로 알려졌다. 이씨는 "남편은 (구매 사실을) 몰랐다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 특검팀은 김 의원도 가방 구매 및 전달을 인지한 것으로 보고 있다.

김 의원은 지난달 8일 입장문을 통해 "신임 여당 대표의 배우자로서 대통령 부인에게 사회적 예의 차원에서 선물한 것"이라고 인정하면서도 부정한 청탁은 없었다고 주장했다.





