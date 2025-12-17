'전라남도 통합대학교 국립의과대학' 신설 속도낸다

김용범 정책실장·전남도지사·목포대·순천대 총장 회동

대학통합 승인·27년 의대개교…대학병원 설립 힘 모아



전라남도는 17일 김용범 대통령실 정책실장 주재로 김영록 전남도지사, 송하철 국립목포대학교 총장, 이병운 국립순천대학교 총장이 회동, '전남 통합대학교 국립의대'의 신속한 신설 추진을 합의했다고 밝혔다.

참석자들은 이날 전국 최대 의료 취약지이자 광역자치단체 중 유일하게 의과대학이 없는 전남에 통합대학교 국립의과대학 신설이 지역의료 격차 해소를 넘어, 지방소멸 위기극복을 위한 지역·필수·공공의료 강화의 출발점이 될 것이라는 점에 공감했다.

특히 국립목포대학교와 국립순천대학교를 하나의 통합대학교로 운영하되, 캠퍼스별 총장이 자율성과 독립성은 유지하는 '유연한 통합' 모델 적용에 대해서도 공감대를 형성하고, 캠퍼스별 총장을 임명하는 방식을 논의했다.

또 통합대학교 국립 의과대학이 2027학년도에 개교토록 하고, 신설될 의과대학에 정원 최소 100명 이상 배정하는 것은 물론, 동부·서부권에 각각 500병상 이상 규모의 상급종합병원 기능을 갖춘 대학병원을 설립하는 것도 신속히 추진되도록 힘을 모으기로 합의했다.

이들은 또 이번 통합대학 설립이 국내 최초 '글로컬대학 통합' 모델이라는 점을 감안, 통합대학교가 국가 균형발전과 지역혁신 중심 거점국립대로 도약하도록 정부의 체계적 육성과 함께 '서울대 10개 만들기' 정책과 연계해 추진되도록 하자는데도 의견을 같이 했다.

대통령실과 전남도는 앞으로도 '의대 없는 지역의 의대 신설'이라는 국정과제가 차질 없이 추진되도록 관련 이행 절차에 최선을 다할 방침이다.





