부안군, 21일 '크리스마스 포토존·체험' 행사

미니 트리·석고 방향제 만들기 등 즐길거리 '풍성'

전북 부안군이 오는 21일 오후 1시~5시까지 부안복합커뮤니티센터에서 크리스마스 포토존 조성 및 연말 체험 프로그램을 운영한다.

17일 군에 따르면 이번 행사는 도시재생 거점 공간인 부안복합커뮤니티센터 1층을 중심으로 연말 분위기를 조성해 지역 주민들이 일상 속에서 자연스럽게 모이고 소통할 수 있는 장을 마련하고자 기획됐다.

특히 부안군 청소년문화의집과 연계해 청소년 참여를 확대하고 세대 간 교류가 이뤄지는 주민 참여형 프로그램으로 운영될 예정이다.

행사 당일 부안복합커뮤니티센터 1층에는 크리스마스 트리와 조명, 소품 등을 활용한 연말 분위기의 포토존이 조성되며 방문객 누구나 자유롭게 사진을 촬영하고 추억을 남길 수 있다.

또 전문 촬영 공간을 활용해 사진 촬영 후 즉석 사진 인화 서비스도 함께 제공돼 연말의 특별한 순간을 기념할 수 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 연말 감성을 느낄 수 있는 다양한 체험 프로그램도 운영된다. 모루를 활용한 미니 트리 만들기, 양말목을 활용한 리스 만들기, 석고 방향제 만들기 등 남녀노소 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험 활동이 마련됐다.

군 관계자는 "이번 행사를 통해 도시재생 거점 공간이 계절과 일상에 맞춰 주민들이 자연스럽게 찾는 생활문화 공간으로 자리매김하길 기대한다"며 "연말 체험형 프로그램 운영으로 원도심에 활력을 더하고 지역 공동체의 소통을 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자



