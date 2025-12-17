손끝의 경쟁력… 경남정보대 K뷰티피부네일학과, 전국대회 네일 부문 ‘전원 수상’

외국인 유학생 금·동상 수상



글로벌 K-뷰티 교육 성과 주목

'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교 K뷰티피부네일학과 재학생들이 최근 명지대학교에서 열린 '제18회 K-뷰티킹 메이크업페스티벌 어워드 2025'에서 네일 부문 참가자 전원이 수상하는 성과를 거뒀다.

경남정보대 K뷰티피부네일학과 학생들이 전국 대회 네일부문에서 참가자 전원이 수상했다. 경남정보대 제공

이번 대회는 한국메이크업전문가직업교류협회가 주최·주관하고 고용노동부, 한국산업인력공단, 서울시 등이 후원하는 국내 최고 권위의 종합 미용 기능경기대회다.

경남정보대 K뷰티피부네일학과 네일아트 과정 재학생들은 기본 및 아트 부문 등 총 13개 종목에 44명이 참가해 89개 작품을 출품했으며, 서울시장상과 국제기능올림픽대회장상, 중소기업중앙회상, 국회의원상 등을 포함해 참가자 전원이 수상하며 실력을 인정받았다.

특히 외국인 유학생인 퍼슨스 소피아(일본), 아이카와 미유(일본), 팜 옥니(베트남) 학생은 금상과 동상을 각각 수상해 유학생 교육 성과 측면에서도 주목받았다.

박세희 K뷰티피부네일학과 학과장은 "올해 지역 최초로 네일아트 과정을 개설해 실무 중심 교육을 강화해 온 노력이 이번 대회 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 현장 맞춤형 실습 교육을 통해 K-네일 분야 전문 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

경남정보대는 2026학년도부터 K뷰티피부네일학과와 K뷰티헬스과를 통합한 '글로벌K뷰티학과'로 교육과정을 개편해 신입생 160명을 모집하고, 글로벌 K-뷰티 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



