청년일자리 로컬 솔루션 프로젝트

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.17 13:19

구직자 대상 취업역량 강화 캠프
일자리 박람회, 지역 기업 탐방

경북 구미상공회의소·경북상공회의소협의회(회장 윤재호)는 지난 12일 호텔 금오산 중연회장에서 '2025년 청년 일자리 로컬 솔루션 프로젝트 성과공유회'를 개최했다.


이번 행사는 경상북도 주관, 경북상공회의소협의회 주최로 열렸으며, 2025년도 로컬솔루션 사업의 추진 성과를 공유하고 지역 청년 일자리 확대를 위한 향후 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

로컬솔루션 사업의 추진 성과를 공유하고 지역 청년 일자리 확대를 위한 향후 방향을 논의하기 위해 마련됐다./김이환 기자

로컬솔루션 사업의 추진 성과를 공유하고 지역 청년 일자리 확대를 위한 향후 방향을 논의하기 위해 마련됐다./김이환 기자

성과공유회에서는 로컬솔루션 프로젝트의 추진 목적과 주요 사업 내용을 시작으로, 지역별 2025년 사업 추진 현황과 우수 사례 발표가 이어졌다.

올해는 지역 산업과 청년층의 취업 수요에 맞춰 다양한 프로그램이 운영되었으며, 구직자 대상 취업역량 강화 캠프, 일자리 박람회, 지역 기업 탐방 등 다양한 지원이 이루어졌으며 청년들의 취업 연계 과정, 성과 등도 공유되며 사업의 긍정적 효과가 확인됐다.


또한 청년층의 지역 정착률을 높이기 위한 사후관리 활동, 기업과 청년이 직접 소통할 수 있도록 마련된 현장 중심 프로그램 사례, 지역 특성에 맞춘 맞춤형 직무 교육과 인력 매칭 방식 등을 소개해 현장의 좋은 반응을 이끌었다. 이를 통해 지역별로 다양한 방식으로 청년 고용 활성화가 추진되고 있음을 보여줬다.


경북상공회의소협의회 관계자는 "이번 성과공유회를 통해 올해 추진한 사업의 성과를 함께 확인할 수 있었다"며, "앞으로도 청년들이 지역에서 일할 수 있는 환경을 넓혀가기 위해 실효성 있는 지원을 계속 마련해 나가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
