임실군, 지방하천정비 평가서 '최우수기관'

임실군이 전북도가 주관한 '2025년 지방하천정비 평가 시상식'에서 최우수기관 선정 및 유공 공무원 표창을 받았다.

임실군이 전북도가 주관한 '2025년 지방하천정비 평가 시상식'에서 최우수기관 선정 및 유공 공무원 표창을 받았다. 임실군 제공 AD 원본보기 아이콘

17일 군에 따르면 이번 평가는 도내 14개 시군을 대상으로 하천유지 관리사업 추진 실적, 하천 내 불법행위 단속 등 하천 유지관리에 대한 전반을 상·하반기 두 차례에 걸쳐 현장 중심으로 종합 평가했다.

그 결과 임실군은 선도적인 하천 관리 업무를 추진한 공로를 인정받아 최우수기관으로 선정됐다.

군은 효율적인 하천 유지관리를 위해 예산 17억3,600만원의 사업비를 투입해 지방하천 38개소를 대상으로 ▲하상 퇴적토 준설 ▲제방 제초 및 수목 제거 ▲노후 배수문 등 각종 시설물 정비를 추진했다.

특히 하천 내 설치된 가동보를 효율적으로 관리해 집중호우와 태풍 시 침수 위험을 줄이고, 군민의 생명과 재산을 보호하는 데 실질적인 성과를 거뒀다.

이 같은 노력은 지난 2019년 우수기관 선정 이후 6년 만에 최우수기관으로 도약하는 결과로 이어졌다.

심 민 군수는 "이번 우수기관 선정은 체계적인 하천 유지관리와 선제적인 시설 정비, 군민과 함께하는 환경 관리의 성과이다"며 "체계적이고 지속적인 하천 관리를 통해 군민이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 하천 환경을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>