본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

한국주택금융공사, 부산 학생에 ‘HF 지역인재 장학금’ 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.17 10:15

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산 초·중·고생 50명에 총 5000만원 지원… 지역 인재 육성

한국주택금융공사(HF·사장 김경환)는 지난 16일 부산교육청에서 'HF 지역인재 장학금' 전달식을 열고 부산지역 초·중·고등학생에게 장학금을 지원했다.

한국주택금융공사가 부산 학생에 ‘HF 지역인재 장학금’을 전달하고 있다. 한국주택금융공사 제공

한국주택금융공사가 부산 학생에 ‘HF 지역인재 장학금’을 전달하고 있다. 한국주택금융공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이 장학금은 부산시교육청이 추천하고 초록우산 어린이재단이 선정한 학생들을 대상으로 지급, 학생 1인당 100만원씩 총 5000만원이 전달됐다. 공사는 지역 내 교육 여건 개선과 미래 인재 육성을 위한 사회공헌의 하나로 이번 장학금 지원을 마련했다.


김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 장학금 전달은 지역 청소년들이 우리 사회를 이끌어 갈 인재로 성장하길 응원하는 마음에서 준비했다"며 "학생들이 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한국주택금융공사는 지난 2014년부터 올해까지 총 535명의 지역 인재에게 장학금을 지원해 오며, 지역사회와 함께하는 인재 육성 활동을 꾸준히 이어가고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기