양주시, 회암사지 유네스코 세계유산 등재 홍보 읍면동 설명회 실시

경기 양주시가 지난 15일 백석읍행정복지센터에서 회암사지 유네스코 세계유산 등재 홍보 설명회를 실시했다.

이번 설명회는 양주시 대표문화유산인 회암사지의 세계유산적 가치를 널리 알려 회암사지 유네스코 세계유산 등재에 대한 지역사회 공감대 형성을 위해 마련됐다.

이날 백석읍 이장단을 대상으로 ▲회암사지 홍보 영상 시청 ▲유네스코 세계유산 제도 설명 ▲회암사지 세계유산적 가치 설명 ▲유네스코 세계유산 등재추진과정 등을 설명하는 시간을 가졌다.

양주시 관계자는 "현재 회암사지는 세계유산 등재 절차 중 하나인 유네스코 자문기구(이코모스)의 예비평가 심사 진행 중"이라며, "앞으로도 읍면동 각종 사회단체 회의와 연계한 설명회를 실시해, 회암사지 세계유산 등재 추진 과정과 관련 내용을 주민들에게 안내할 계획"이라고 말했다.





