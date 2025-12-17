본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원관광재단, ‘2026 이달의 추천 여행지’ 공개…사계절 매력 극대화

이종구기자

입력2025.12.17 08:56

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원 방문의 해 '2026 이달의 추천 여행지' 공개
“매달 새로운 강원을 만나다” 18개 시··군 대표 명소 엄선

강원특별자치도와 강원관광재단은 '2025~2026 강원 방문의 해'를 맞아 2026년 한 해 동안 관광객들에게 강원관광의 사계절 매력을 월별로 집중 조명할 '2026 이달의 추천 여행지' 최종 리스트를 17일 발표했다.

2025-2026 강원 방문의 해. 강원관광재단 제공

2025-2026 강원 방문의 해. 강원관광재단 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 발표는 강원도 내 18개 시·군의 특색 있는 사계절 콘텐츠를 월별로 집중 조명해 관광객들에게 최적의 여행 시기를 제안하고 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.


선정된 리스트에 따르면 ▲1월에는 태백산 눈축제와 홍천강 꽁꽁축제를 시작으로 ▲2월 철원 한탄강 물윗길과 원주 치악산 & 구룡사 ▲3월 속초 영랑호와 동해 한섬 감성바닷길 ▲봄철인 4월에는 양양 남대천 벚꽃길과 영월 단종문화제 ▲5월 삼척 장미축제와 양구 곰취축제 ▲6월 강릉 강릉단오제와 화천 산천어파크골프장 ▲여름철인 7월에는 정선 민둥산 돌리네와 동해 묵호 도째비페스타 ▲8월 양구 두타연 & 광치계곡와 태백 한강·낙동강 발원지 축제 ▲9월에는 속초 웰니스설악과 춘천 막국수닭갈비축제, 애니토이페스티벌 공지천재즈페스타 ▲가을철인 10월에는 철원 고석정꽃밭과 인제 가을꽃축제 ▲11월 고성 화진포 해양누리길, 송지호 대섬 해상길과 평창 평창 고랭지 김장축제 ▲12월 횡성 안흥찐빵 모락모락마을과 원주 소금산 그랜드밸리 등이 이름을 올렸다.

특히 이번 선정 과정에서는 기존의 유명 축제뿐만 아니라 화천 산천어파크골프장, 고성 화진포 해양누리길, 원주 소금산 그랜드밸리 등 최근 트렌드를 반영한 숨은 명소와 신규 관광자원을 대거 포함한 것이 특징이다.


이달의 추천 여행지를 통해 18개 시·군의 가장 매력적인 순간을 놓치지 않고 경험할 수 있게 하며 방문객들에게 잊지 못할 사계절 여행 경험을 선사할 예정이다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "2026년에도 이달의 추천 여행지를 통해 강원만의 특화 콘텐츠를 제공할 예정"이라며 "특히 2026년 강원 방문의 해 사업에서는 관광객들이 체감할 수 있는 실질적 혜택을 더욱 풍성하게 제공하기 위해 준비하고 있으니 앞으로도 많은 관심과 방문을 바란다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ "'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯

새로운 이슈 보기