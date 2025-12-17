화성행궁, 무장애 관광환경 조성된다…42억5천만원 투입

경기 수원시가 문화체육관광부 주관 '2026년도 무장애 관광환경 조성 공모사업'에 선정돼 국비 42억5000만원을 확보했다.

무장애 관광환경 공모사업은 장애인·고령자·임산부·영유아를 동반한 사람을 비롯한 모든 관광객이 관광지 간 이동, 핵심 관광시설의 이용, 정보 접근에 제약이 없는 여행 환경을 조성하는 것이 목표다.

수원시는 '무장애 관광 연계성 강화' 부문(국비 40억원)과 열린 관광지 부문(국비 2억5000만원) 등에 선정돼 42억5000만원의 국비를 확보하게 됐다고 17일 밝혔다.

열린 관광지 사업 대상지는 화성행궁이다. 수원시는 2026년에 화성행궁 별주 배수 개선, 태평성대 프로그램 운영, 큐알(QR) 기반 안내 서비스 강화 등 사업을 추진한다.

무장애 관광 연계성 강화 사업은 수원화성과 행궁동 일원에서 2026년부터 2028년까지 진행된다. 주요 사업은 ▲신규 탈거리 도입 ▲내구연한 도래한 화성어차 교체 ▲시티버스 도입 ▲관광코스 상품 개발 ▲수원화성 내 안내 체계 디자인 개발·구축 ▲민간 시설 편의성 개선 등이다.

수원시는 한국관광공사와 16일 웨스턴 조선 서울에서 열린 무장애 관광 거버넌스 총회에서 '2026 열린관광지 조성 및 무장애 관광 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고, 협력을 약속했다.





