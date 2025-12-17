본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

'윤석열 관저 이전 특혜' 김오진 前국토차관 구속영장 발부

염다연기자

입력2025.12.17 08:51

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대통령비서실 행정관 출신 황모씨도 구속

윤석열 전 대통령 부부가 연루된 '관저 이전 특혜 의혹'의 핵심 인물인 김오진 전 국토교통부 1차관과 대통령비서실 행정관 출신 황모씨가 17일 구속됐다.

'대통령 관저 이전 특혜 의혹'의 핵심 인물인 김오진 전 국토교통부 차관이 16일 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나와 구치소로 향하고 있다. 연합뉴스

'대통령 관저 이전 특혜 의혹'의 핵심 인물인 김오진 전 국토교통부 차관이 16일 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나와 구치소로 향하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이정재 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 전날 직권남용 권리행사방해, 건설산업기본법 위반, 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의를 받는 김 전 국토교통부 차관과 황씨에 대한 영장실질심사를 열고 이날 오전 "증거인멸의 염려가 있다"며 영장을 발부했다.


이들은 윤 전 대통령이 20대 대선에서 당선된 뒤 종합건설업 면허가 없는 인테리어업체 21그램이 관저 이전·증축 공사를 부당하게 따내는 데 관여한 혐의를 받는다. 21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공을 맡은 업체로, 김태영 21그램 대표 부부는 김 여사와 친분이 깊은 것으로 알려졌다.

김 전 차관은 관저 이전 실무를 총괄한 인물로 제20대 대통령직인수위 청와대이전태스크포스(TF) 1분과장을 맡은 데 이어 대통령비서실 관리비서관을 지냈다. 황씨는 대통령직인수위 청와대이전TF 1분과 직원으로, 관저 이전 공사업체 선정 과정에 관여한 것으로 전해졌다.


특검팀은 21그램이 김 여사의 친분을 이용해 특혜를 받은 것으로 보고 있다. 애초에 다른 회사가 공사를 먼저 의뢰받았으나 2022년 5월께 대통령경호처가 돌연 21그램으로 공사업체를 바꾼 것으로 알려졌다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ "'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯

새로운 이슈 보기