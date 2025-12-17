본문 바로가기
성남시, ‘1분 성남 스토리’ 영상 공모전 수상작 14편 선정

이종구기자

입력2025.12.17 07:28

시, 2025년 성남TV 숏폼 영상 공모전 수상작 발표
시민의 시선으로 담아낸 성남의 정책과 일상…19일부터 순차 공개

경기 성남시(시장 신상진)는 시민이 직접 제작한 짧은 영상(숏폼)으로 시정 주요 정책과 일상을 소개하는 '1분 성남 스토리' 2025년 성남TV 숏폼 영상 공모전의 수상작 14편을 선정했다.

성남시, 2025년 성남TV 숏폼 영상 공모전 수상작 발표. 성남시 제공

성남시, 2025년 성남TV 숏폼 영상 공모전 수상작 발표. 성남시 제공

이번 공모전은 '시민의 시선으로 담은 성남의 정책과 생활'을 주제로, ▲시민 건강 지원(예방접종, 치매예방) ▲힐링·문화공간(율동공원 오토캠핑장, 물빛정원, 책읽는 광장도서관, 맨발황톳길) ▲환경·도시생활 개선(벤치·쓰레기통 설치, 탄천 1급수) ▲4차산업(자율주행 배달서비스, 드론, 미래 모빌리티) 중 1개 분야를 선택해 제작하도록 했다.


접수는 지난 11월 12일부터 25일까지 2주간 진행됐으며, 전문가의 심사를 거쳐 최우수(200만원) 1편, 우수(150만원) 2편, 장려(80만원) 3편, 입선(30만원) 8편의 수상작이 선정됐다.

최우수 수상자 이모씨는 "SNS에서 자연스럽게 접한 성남의 문화·힐링 공간을 젊은 세대의 시선으로 담아내고자 했다"며 "시민 누구나 즐길 수 있는 성남의 다양한 매력을 소개한 콘텐츠로 최우수상을 받게 되어 매우 뜻깊다"라고 소감을 밝혔다.


성남TV 채널 운영자는 "시민이 직접 바라본 생활 속 정책과 도시 모습이 담긴 작품들이 다양하게 출품됐다"며 "수상작은 12월 19일부터 성남TV를 통해 순차적으로 공개하고, 향후 시정 홍보 콘텐츠로 적극 활용할 계획"이라고 밝혔다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
