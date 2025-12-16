구리시, 재난대응 안전한국훈련 3년 연속 '우수기관' 선정

범정부 평가서 실전형 훈련·관계기관 협력체계 높은 평가

경기 구리시(시장 백경현)는 행정안전부가 주관한 범정부 '2025년 재난대응 안전한국훈련' 평가에서 지난 15일 우수기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

구리시(시장 백경현)가 행정안전부가 주관한 범정부 '2025년 재난대응 안전한국훈련' 평가에서 지난 15일 우수기관으로 선정됐다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

재난대응 안전한국훈련은 전국 336개 기관이 참여하는 범정부 차원의 훈련으로, 기획·설계부터 실시·환류까지 총 17개 평가지표를 기준으로 평가가 이뤄진다. 훈련 기획과 설계의 적정성, 토론 및 실행 기반, 훈련의 적정성 등을 중심으로 사전·현장·사후 평가를 거쳐 우수기관을 선정한다.

구리시는 지난 10월 24일 구리아트홀에서 '공연장 사고 및 인파 밀집··재'를 주제로 복합 재난 상황을 가정한 훈련을 했다. 재난상황실에서 진행된 토론훈련과 구리아트홀 현장훈련을 동시에 운영하는 통합·연계 방식으로 훈련을 추진했다.

특히 토론훈련은 백경현 시장 주재로 상황 판단과 대책 회의 중심으로 진행됐으며, 현장훈련은 엄진섭 부시장이 통합지원본부 설치·운영과 현장 수습·복구 활동을 지휘했다. 상황실과 현장을 실시간으로 연계해 훈련의 실효성과 완성도를 높였다는 평가를 받았다.

또한 재난 발생 초기 피해 확산을 최소화하기 위해 구리시를 중심으로 16개 관계기관과 단체가 참여하는 협력 대응체계를 점검했으며, 시민을 포함한 약 200명이 훈련에 참여해 복합 재난 상황에 대비한 초동 대응 역량 강화에 중점을 뒀다.

구리시는 이번 평가로 재난대응 안전한국훈련에서 3년 연속 우수기관으로 선정되는 성과를 거두며, 지속적인 재난 대응 역량을 입증했다. 시는 시민 안전을 최우선 가치로 하는 재난 관리 행정의 모범 도시로 자리매김하고 있다고 설명했다.

백경현 구리시장은 "재난은 언제 어디서든 발생할 수 있는 만큼, 대응체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"며 "구리 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하고 시민이 체감할 수 있는 안전한 도시를 만들어가겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



