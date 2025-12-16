본문 바로가기
DS단석, 주식 및 현금배당…"주주환원 정책으로 동반성장"

박형수기자

입력2025.12.16 14:39

자원순환 에너지 기업 DS단석 은 이사회 결의를 통해 주식 및 현금배당을 결정했다고 16일 공시했다.


DS단석은 보통주 1주당 0.01주의 주식배당과 10원의 현금배당을 진행한다. 배당주식 총수는 17만4927주, 현금배당 총액은 1억7492만7960원이다. 배당기준일은 12월 31일로, 관련 안건은 2026년 정기주주총회의 최종 승인을 거칠 예정이다.

이번 주식 및 현금배당은 상장 후 처음 실시하는 것으로, 중장기적 주주가치 제고를 위한 정책 이행의 일환이라고 회사 측은 설명했다.


앞서 DS단석은 지난 9월 20억원 규모의 자사주를 취득했다. 지난달에는 한승욱 대표가 4차례에 걸쳐 주식 총 2만주를 매수했다.


DS단석 관계자는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으며, 이번 배당 결정은 주주와 동반 성장하고자 하는 회사의 의지"라고 말했다. 이어 "실적 개선 및 지속가능항공유(SAF) 등 신사업을 속도감 있게 추진하여 본질적인 기업가치를 높이기 위한 노력도 이어가겠다"고 강조했다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

