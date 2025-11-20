본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

DS단석, KCGS ESG 평가 '통합 B+' 등급 획득

박형수기자

입력2025.11.20 09:58

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자원순환 에너지 기업 DS단석 은 한국ESG기준원(KCGS)의 2025년 ESG 평가에서 '통합 B+' 등급을 획득했다고 20일 밝혔다.


한국ESG기준원은 ESG 관련 주요 기준 마련 및 평가 등을 수행하는 공익 추구 기관으로, 매년 국내 상장회사 등을 대상으로 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 수준을 평가해 등급을 발표하고 있다.

올해는 작년 대비 24사 늘어난 총 1090사를 대상으로 평가했다. 이 가운데 유가증권시장 상장사는 총 805사이며, 등급별 S(0사), A+(19사), A(197사), B+(126사), B(66사), C(161사), D(236사)로 분포됐다.


DS단석은 '통합 B+', 세부적으로 환경 B 등급, 사회 B+ 등급, 지배구조 B+ 등급을 받았다.


환경 부문에서는 기후변화 및 탄소중립 목표 수립과 전략 공개 등 환경 이슈 관련 이행 성과를, 사회 부문에서는 안전보건, 인권경영체계에 관한 개선사항을 인정받았다. 지배구조 부문에서는 이사회 운영 수준과 사외이사 중심의 독립적인 위원회 역할에 대해 긍정적인 평가를 받았다.

DS단석 관계자는 "ESG경영 고도화를 위해 2021년부터 지속가능경영보고서를 발간하고, 전 조직이 참여하는 사내 위원회를 운영하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다"며 "환경, 사회, 지배구조 영역에서 더욱 실질적인 가치를 창출할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.


DS단석, KCGS ESG 평가 '통합 B+' 등급 획득
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출 '껑충' 오른 계절간식 "한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

'쿠팡 알바' 해본 박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기