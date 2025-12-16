완주군, 치매안심가맹점 6곳 신규 지정

플로랄리아·아이루카 안경 등

전북 완주군이 플로랄리아, 아이루카 안경, 마육당, 맛없으면 사과, 신포우리만두 삼봉지구점, 봉동읍 경성푸드 6곳을 치매안심가맹점으로 신규 지정했다.

16일 군에 따르면 이번에 지정된 치매 안심 가맹점들은 음식점, 안경점 등 다양한 업종으로 구성돼 치매환자와 가족들이 더 편안하게 지역사회의 일상생활 서비스를 이용할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.

치매 안심 가맹점은 사업장 구성원 모두가 치매파트너 교육을 받고 치매에 대해 바르게 이해함으로써, 치매 환자와 가족을 더욱 배려하고 지역사회 촘촘한 치매 안전망 구축에 앞장서는 가맹점이다.

길을 잃은 어르신을 발견했을 경우 임시 보호 및 신고, 치매안심센터 서비스 안내 등 다양한 역할을 수행하며 지역사회 내 치매 극복 활동에 동참하게 된다.

완주군치매안심센터는 현재까지 총 62곳 치매 안심 가맹점을 지정해 운영하고 있다.

치매안심센터 관계자는 "앞으로도 치매 안심 가맹점을 꾸준히 확대해 치매 환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 치매 안심 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





