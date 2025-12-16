TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF, 순자산 4조원 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF' 순자산이 4조원을 돌파했다고 16일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 15일 기준 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF 순자산은 4조1000억원을 기록했다. 상장한 이후 미국 빅테크에 대한 국내 투자자들의 꾸준한 관심이 이어지며 TIGER 미국테크TOP10 INDXX는 현재 국내 최대 테마형 ETF로 자리매김했다.

올해 들어 전 세계 주요 증시에서 AI, 클라우드, 반도체 등 혁신 산업을 중심으로 기술 섹터의 구조적 성장이 이어졌다. 투자자들의 관심도 더욱 확대되고 있다. 15일 기준 TIGER 미국테크TOP10 INDXX의 순자산 규모는 연초 이후에만 약 9,500억원 증가했다.

TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF는 미국 나스닥에 상장한 미국 테크 기업 중 시가총액 상위 10개 종목에 투자한다. ETF 기초지수는 'Indxx US Tech Top 10 Index'로 현재 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아 등 세계 시장을 대표하는 기술 기업들을 포함한다. 미국 빅테크 기업의 장기 성장성과 안정성을 동시에 추구하며, 핵심 성장 산업에 간편하게 분산 투자할 수 있다.

12월 정기변경을 통해 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF는 신규 종목 편입(팔란티어) 및 편출(티모바일)을 진행한다. 이를 통해 미국 빅테크 산업의 변화와 트렌드를 보다 적극적으로 반영할 수 있을 것으로 예상된다.

미래에셋자산운용 김남호 글로벌ETF운용본부장은 "'TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF'는 미국 테크 투자의 상징이자 국내 대표 테마형 ETF로 자리매김했다"며 "앞으로도 국내 투자자들에게 미국 테크 투자의 입문과 같은 펀드로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





