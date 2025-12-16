본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

엘리스스쿨, 경상권 '디지털튜터 양성 사업' 성과보고회 개최

최호경기자

입력2025.12.16 10:02

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI 수업 지원 인력 221명 양성

AI 교육 솔루션 브랜드 '엘리스스쿨' 운영사 엘리스그룹은 지난 12일 부산 해운대센트럴호텔에서 '2025 디지털튜터 양성센터 경상권Ⅱ센터' 사업 성과보고회를 개최했다고 16일 밝혔다.


해당 보고회에서는 사업 운영 결과가 공유되고, 향후 공교육 AI 전환을 가속화하기 위한 보완점과 고도화 방향이 논의됐다.

엘리스랩 부산센터에서 진행된 '2025 디지털튜터 양성센터 경상권Ⅱ센터' 교육 현장. 엘리스그룹

엘리스랩 부산센터에서 진행된 '2025 디지털튜터 양성센터 경상권Ⅱ센터' 교육 현장. 엘리스그룹

AD
원본보기 아이콘

'디지털튜터'는 초·중·고 현장에서 교사를 도와 수업용 디지털 기기 및 소프트웨어를 관리하고, 인공지능(AI)·디지털 기반 수업을 지원하는 전담 인력이다. 학생들의 디지털 활용 격차를 줄이고, 교사의 수업과 행정 부담을 완화해 공교육의 AI 전환(AX)을 돕는다.


엘리스스쿨은 지난 6월 경상권Ⅱ센터 운영기관으로 선정된 이후, 부산·울산·경남 지역에서 총 221명의 디지털튜터를 양성했다. 약 5개월간 운영된 70차시 교육과정은 ▲디지털튜터의 역할과 업무 이해 ▲AI·디지털 기반 수업 운영 방법 ▲지역 특화 과정으로 구성됐다. 특히 지역별 AI 에듀테크 플랫폼 실습 중심의 지역 특화 과정은 수료자가 학교 현장에 즉시 투입돼 업무를 수행할 수 있도록 설계됐다.


김재원 엘리스그룹 대표는 "앞으로도 엘리스스쿨은 학교 현장에 특화된 AI 교육 솔루션과 교·강사 연수, AI 인재 양성 모델을 고도화해 공교육의 AI 역량 강화를 선도하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기