'세계유산' 종묘 동측 외곽 담장 80ｍ 보수정비 마쳐

국가유산청 궁능유적본부는 유네스코 세계유산인 종묘 외곽 담장 동측 약 80ｍ 구간을 보수 정비했다고 16일 밝혔다.

종묘 담장은 제례가 이뤄지는 공간을 구획하는 중요한 구조물로, 오랜 시간 풍화와 배수 문제로 균열과 변형이 발생해 왔다. 이에 따라 국가유산청은 담장의 구조적 안정성을 확보하기 위해 2013년 동측 23ｍ 구간 보수를 시작으로 단계적인 정비 사업을 진행해왔다.

이번 공사에서는 정밀 조사와 전문가 검토를 거쳐 담장 보강, 균열 정비, 탈락 부위 수리, 배수 개선, 주변 환경 정비 등이 진행됐다.

종묘관리소는 "전통 보수기법을 적용해 원형 훼손을 최소화하고 종묘의 역사적 경관과 구조적 안전성을 한층 강화했다"며 "앞으로도 지속적인 점검과 체계적인 관리를 통해 종묘를 보존해 나가겠다"고 밝혔다.

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로 1995년 12월 유네스코 세계유산에 등재됐다.

국가유산청은 최근 종묘 일대 약 19만4000㎡를 세계유산지구로 지정했다.





