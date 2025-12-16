펫보험社 마이브라운, 170억원 추가 증자…산업은행 신규참여

반려동물 전문 보험사 마이브라운반려동물전문보험이 170억원 규모의 추가 증자를 완료했다고 16일 밝혔다.

이번 증자에는 기존 주요 주주들을 비롯해 산업은행(KDB)이 신규 주주로 합류했다.

마이브라운의 주요 주주인 ▲우리엔 ▲녹십자수의약품 ▲삼성화재 등 기존 투자사들은 회사의 성장성과 시장성에 대한 확신을 바탕으로 추가 투자에 참여했다.

산업은행의 신규 참여는 마이브라운의 기업 가치와 안정적 사업 기반을 공신력 있는 기관으로부터 인정받은 결과라는 점에서 의미가 크다. 마이브라운에 따르면 산업은행은 국내 반려동물보험 시장에서의 빠른 성장세와 구조적 안정성을 높게 평가해 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

이번 증자로 마이브라운은 초기 자본금 132억원에 이어 추가 투자를 확보하며 재무 기반을 한층 강화하게 됐다.

지난해 3월 설립된 마이브라운은 금융위원회 본허가를 획득한 국내 1호 반려동물 전문 보험사다. 올해 7월 공식 론칭 이후 빠른 성장세를 이어가고 있다. 현재 월평균 1000명 이상 신규 가입자가 지속적으로 증가하고 있으며 제휴 파트너 동물병원도 200개를 넘어섰다.

업계에서는 마이브라운이 짧은 기간 내 대형 보험사들과 펫보험사 선택 비교군으로 자리잡은 배경으로 수의사의 오랜 임상경험으로 고안된 보장 항목에 대한 전문성과 추가 특약 선택 없이 제공되는 고액 진료 기본보장, 타사 대비 합리적인 보험료 등을 꼽고 있다. 파트너 병원에서 이용 가능한 실시간 보험금 지급 시스템 '라이브청구'는 고객들 사이에서 편의성이 높다는 평가를 받는다.

마이브라운은 이번 170억 원의 자금 확보를 기반으로 라이브청구 경쟁력 강화, 파트너병원 네트워크 확대 등 핵심 역량 고도화에 속도를 낼 계획이다.

이용환 마이브라운 대표는 "산업은행의 신규 참여는 마이브라운의 성장 가능성과 안정성, 사업 신뢰도를 대형 금융기관으로부터 확인받은 의미 있는 결과"라며 "핵심 역량을 고도화해 시장 경쟁력을 확대하는 동시에 보호자들이 체감할 수 있는 혜택과 신뢰도를 높이는 방향으로 서비스 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>