SOL 조선기자재 ETF, 신규 상장

신한자산운용은 조선기자재 업종에 100% 집중적으로 투자하는 'SOL 조선기자재 ETF'를 16일 유가증권시장에 신규 상장한다.

조선업은 LNG선, 친환경선, 초대형 컨테이너선 발주 확대와 함께 구조적인 호황 국면에 진입했다. 통상 조선업 사이클에서는 조선사 주가가 상승한 이후, 조선기자재 기업이 후행하는 패턴이 반복돼 왔다.

과거 2005~2007년 조선 슈퍼사이클 당시에도 조선사 이후 엔진·보냉재·피팅 등 기자재 기업이 가파른 상승세를 보였다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "지난해 이후 조선 3사를 중심으로 수주·실적 개선 기대를 주가에 선반영했다"며 "올해부터 실제 선박 건조가 본격화되며 기자재 발주가 실적으로 연결되는 구간에 진입할 것으로 예상한다"고 설명했다.

이어 "엔진, 보냉재, 선박 블록, 피팅, 밸브 등 핵심 기자재는 조선사 대비 실적과 주가 반영이 한 박자 늦게 나타나므로 내년이 본격적인

주목 구간"이라고 덧붙였다.

SOL 조선기자재 ETF는 조선기자재 밸류체인을 대표하는 기업들로 포트폴리오를 구성한다. 주요 편입 종목은 ▲선박엔진(한화엔진, HD현대마린엔진, STX엔진) ▲AM솔루션(HD현대마린솔루션) ▲보냉·단열재(한국카본, 동성화인텍) ▲LNG/LPG 탱크(세진중공업) ▲선박 블록·항만크레인(현대힘스) ▲피팅·밸브·배관(성광벤드, 태광) 등이다.

김 총괄은 "SOL 조선기자재 ETF는 조선기자재 업종에만 100% 집중하는 국내 유일 ETF로 핵심 기자재 기업을 통해 조선업 2차 사이클의 수혜를 효율적으로 담을 수 있는 상품"이라고 소개했다.

신한자산운용은 이번 SOL 조선기자재 ETF 상장을 통해, 국내 최대 규모의 조선 ETF인 'SOL 조선TOP3플러스'와 함께 조선업 사이클을 단계별로 대응할 수 있는 조선 ETF 라인업을 완성했다. 조선주 단기 변동성 확대 국면에서 상승 탄력을 공격적으로 추종하고자 하는 투자 수요에 대응한 'SOL 조선TOP3플러스 레버리지'까지 총 3종의 조선 ETF 라인업을 갖추게 됐다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



