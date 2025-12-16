다올 "현대차 목표주가, 47만원으로 상향…HL만도 모멘텀 주목"

다올투자증권은 올해 4분기 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 4,500 등락률 -1.53% 거래량 446,309 전일가 293,500 2025.12.16 09:41 기준 관련기사 현대차 '2026 포터 II' 출시…자전거 탑승자까지 충돌방지현대차, 세계양궁연맹 파트너십 2028년까지 연장현대차, 신한은행과 맞춤형 자동차 금융상품 개발 전 종목 시세 보기 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 122,400 전일대비 1,600 등락률 -1.29% 거래량 204,978 전일가 124,000 2025.12.16 09:41 기준 관련기사 '나이브스 아웃' 사건 현장이 된 그 차…기아 'EV5' 눈길코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합현대차·기아, R&D 투톱 동시 교체…SDV 경쟁력 확보 '초강수'(종합) 전 종목 시세 보기 close 의 영업이익이 시장 기대치에 부합할 것이라며 이들 종목의 적정주가를 각각 47만원, 18만5000원으로 상향했다. 부품업체 중에서는 HL만도 HL만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 54,000 전일대비 1,600 등락률 +3.05% 거래량 876,647 전일가 52,400 2025.12.16 09:41 기준 관련기사 [클릭 e종목]"HL만도, 로봇 액츄에이터가 성장 기회"트럼프 로봇산업 강력 지원 소식에 한국 로봇주도 들썩[특징주][이주의 관.종]실적 개선에 로봇 청사진까지…HL만도 주목 전 종목 시세 보기 close 의 이익 모멘텀이 기대된다고 주목했다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 16일 '자동차 - 4Q25 Preview: 비중확대 시점' 보고서를 내고 이같이 밝혔다. 먼저 유 연구원은 "4분기 실적시즌 주요 관전 포인트는 완성차의 손익 반등, 부품업체의 미국발 손익 개선 근거, 타이어 업종의 스프레드 개선"이라고 진단했다.

유 연구원은 "완성차는 3분기 대비 4000억원대 영업이익 개선, 부품업체는 HL만도의 이익 모멘텀이 기대된다"며 자동차 산업 완성차, 부품업체, 타이어 부문 톱 픽으로 현대차, HL만도, 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 6,000 전일대비 50 등락률 -0.83% 거래량 69,497 전일가 6,050 2025.12.16 09:41 기준 관련기사 금호타이어, 3Q 영업익 1085억…전년비 22.6%↓금호타이어, 유럽 겨울용 타이어 테스트서 '최우수' 등급금호타이어, 곡성공장 국제 지속가능·탄소인증 획득 전 종목 시세 보기 close 를 각각 꼽았다. 이들 종목의 목표주가는 각각 47만원, 7만3000원, 9000원이다. 그는 "완성차(현대차·기아)는 각각 적정주가를 47만원, 18만5000원으로 상향하고 부품 및 타이어 대부분에 대해서도 적정주가를 상향한다"고 했다.

현대차·기아의 경우 올해 4분기 영업이익이 각각 2조9000억원, 1조8000억원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 유 연구원은 "인센티브 비용 축소 및 환율 효과로 전분기 대비 4000억원, 3000억원의 손익 개선이 기대된다"면서 "15% (대미) 관세 인하 확정과 함께 자동차 수출도 연간 플러스 전환이 시작됐다. 4분기 글로벌 도매판매는 각각 106만대, 79만대로 추정된다"고 설명했다.

이와 함께 재무구조의 급진적 개편, 지배구조 개선 등 개별 이벤트가 있는 업체에 주목할 필요가 있다는 점도 언급했다. 유 연구원은 "보스턴 다이내믹스의 양산 발표로 자동차 부품업체들의 생태계 진화가 가속화할 것으로 예상된다"고 짚었다. 그는 "개별 턴어라운드 모멘텀이 있는 금호타이어, 롯데렌탈도 관심이 필요하다"고 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



