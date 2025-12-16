본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"LG이노텍, 내년 전 사업부 고른 성장 전망…목표가↑"

송화정기자

입력2025.12.16 08:01

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

IBK투자증권은 16일 LG이노텍 에 대해 내년 전 사업부가 고르게 성장할 것으로 보고 목표주가를 기존 27만원에서 35만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


김운호 IBK투자증권 연구원은 "LG이노텍의 목표주가를 기존 대비 29.6% 상향 조정한다"면서 "하반기 실적이 빠르게 개선되고 있고 광학솔루션 사업부의 내년 실적은 올해를 상회할 것으로 기대되며 고객 내 점유율 개선 여지도 기대할 변수다. 또한 기판소재 사업부와 전장부품은 제품믹스 개선으로 수익성 개선이 기대된다"고 설명했다.

IBK투자증권은 LG이노텍의 올해 4분기 실적을 매출액 전분기 대비 44.1% 증가한 7조7368억원, 영업이익은 두 배 늘어난 4096억원으로 추정했다. 김 연구원은 "원·달러 환율 상승이 주요 원인으로, 광학솔루션이 성수기 영향으로 실적 증가를 주도할 것"이라며 "영업이익 증가는 매출액 증가 및 영업이익률 개선에 따른 것"이라고 말했다.


내년 전 사업부의 고른 성장이 예상된다. 김 연구원은 "LG이노텍의 내년 매출액은 전년 대비 8.8% 증가한 23조9666억원으로 예상한다"면서 "전 사업부의 고른 성장이 예상되는데 광학솔루션 보다는 신규 고객을 확보한 기판소재와 전장부품 사업부 매출액 성장성이 좀 더 높을 것"이라고 내다봤다. 이어 "내년 영업이익은 올해 대비 18.9% 증가한 8918억원으로 예상하는데 기판소재 및 전장부품 사업부의 수익성이 개선될 것으로 기대된다. 감가상각비 감소, 비용 절감도 수익성 개선에 기여할 것"이라고 덧붙였다.

[클릭 e종목]"LG이노텍, 내년 전 사업부 고른 성장 전망…목표가↑"
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

'소문난 잔치' 더 핑크퐁, 상장 후 최저가

새로운 이슈 보기