한국거래소 '코리아 밸류업' 기업간담회…공시 참여율 65% 달성

한국거래소가 15일 '코리아 밸류업 지수' 편입기업 대상 간담회를 개최했다.

삼성전자를 비롯한 10개 상장기업이 참석한 이번 행사는 지난달 3일 밸류업 지수 사상 최고치(1758.31) 경신을 계기로 마련됐다. 참석 업체들은 기업가치 제고를 위한 적극적인 주주 환원과 수익성 개선 등을 추진하고 있으며, 밸류업 공시도 적극 검토 중이라고 밝혔다.

다만, 일부는 상법 개정 등 제도적 변화가 기업 경영에 미칠 영향에 대해 내부 검토가 진행 중이며, 결산 실적 확정 이후 기업가치 제고 계획을 보다 구체화할 예정이라고 전했다.

거래소는 밸류업 공시기업 중심의 단계별 지수 구성 계획에 따라 내년 6월 정기심사부터 기업가치 제고 계획 공시 이행 기업을 중심으로 지수를 구성할 방침이다. 이미 이달 14일 기준으로 코리아 밸류업 지수 편입기업 100사 중 65사가 공시를 완료한 상태다.

정은보 한국거래소 이사장은 "지난해 밸류업 지수 발표 이후 상장지수상품(ETP) 13종 순자산 총액(AUM)이 올해 11월 말 기준 1조원을 돌파했다"며 "외국인 거래대금 비중도 출시 당시 7.8%에서 24.8%로 크게 증가하는 등 시장과 투자자들로부터 많은 관심을 받고 있다"고 강조했다.

정 이사장은 이어 "밸류업 공시는 정보의 비대칭을 완화하고, 체계적이고 효과적으로 주주와 소통할 수 있는 채널"이라며 "밸류업 공시에 선도적으로 참여하여 시장의 기대에 부응해 주시기를 바란다"고 당부했다.





