본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

광주은행, 차기 행장 후보에 정일선 부행장 단독 추천

오규민기자

입력2025.12.15 17:19

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주은행은 15일 임원추천위원회를 열어 정일선 광주은행 부행장을 차기 광주은행장 최종 후보로 추천했다.


정 부행장은 1995년 광주은행 입사 후 영업·여신·인사 부서 등을 거치며 여신 심사관리·영업 부문에서 전문성을 쌓았고 2021년 인사지원부장을 맡았다. 2023년 부행장보·2024년 부행장으로 승진했으며, 은행 내부에서는 업무 전반에 대한 이해도가 높고 조직 관리 역량과 리더십도 갖췄다는 평가를 받고 있다.

정 부행장이 선임될 경우 송종욱 13대 은행장과 고병일 14대 은행장에 이어 세 번째 내부 출신 은행장이 된다. 3연임 여부로 관심을 모았던 고병일 현 은행장은 고사 의사를 전달한 것으로 알려졌다.


광주은행은 오는 17일 이사회와 주주총회를 열어 차기 행장을 확정해 발표한다.

광주은행, 차기 행장 후보에 정일선 부행장 단독 추천
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기