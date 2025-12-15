고려인마을·우미희망재단·장흥군, 제26회 보훈문화상 수상

제26회 보훈문화상 수상자로 광주지방보훈청 관할 지역 내 고려인마을과 우미희망재단, 전남도 장흥군 등 3개 팀이 선정됐다. 광주지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주지방보훈청은 제26회 보훈문화상 수상자로 관할 지역 내 고려인마을과 우미희망재단, 전남도 장흥군 등 3개 팀이 선정됐다고 15일 밝혔다.

보훈문화상은 국가를 위해 희생·공헌한 분들에 대한 예우를 실천하고, 일상 속 보훈문화 확산에 기여한 개인과 단체를 발굴·포상하기 위해 제정된 상이다.

국가보훈부는 올해로 26회를 맞은 보훈문화상 수상자로 광주청 관할 3개 팀을 포함한 총 5개 팀을 선정했다.

고려인마을은 고려인 독립유공자 후손을 대상으로 생활·교육·복지를 아우르는 보훈공동체 모델을 구축하고, 고려인 동포 자녀를 위한 '새날학교' 운영을 통해 후손들의 정체성 확립과 진로 지원에 기여한 공로를 인정받았다.

우미희망재단은 국가유공자 후손 장학사업을 지속 추진해 왔으며, 제복 영웅의 유가족을 지원하는 '히어로즈 패밀리 프로그램'을 후원하며 보훈의 사회적 가치를 확산해 왔다.

전남 장흥군은 전남권 최초 국립장흥호국원 유치와 보훈회관 건립, 안중근 의사 추모역사관 조성 등 지역 보훈 인프라 확충에 기여했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>