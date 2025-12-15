본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

고려인마을·우미희망재단·장흥군, 제26회 보훈문화상 수상

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.15 17:00

시계아이콘00분 26초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
제26회 보훈문화상 수상자로 광주지방보훈청 관할 지역 내 고려인마을과 우미희망재단, 전남도 장흥군 등 3개 팀이 선정됐다. 광주지방보훈청 제공

제26회 보훈문화상 수상자로 광주지방보훈청 관할 지역 내 고려인마을과 우미희망재단, 전남도 장흥군 등 3개 팀이 선정됐다. 광주지방보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

광주지방보훈청은 제26회 보훈문화상 수상자로 관할 지역 내 고려인마을과 우미희망재단, 전남도 장흥군 등 3개 팀이 선정됐다고 15일 밝혔다.


보훈문화상은 국가를 위해 희생·공헌한 분들에 대한 예우를 실천하고, 일상 속 보훈문화 확산에 기여한 개인과 단체를 발굴·포상하기 위해 제정된 상이다.

국가보훈부는 올해로 26회를 맞은 보훈문화상 수상자로 광주청 관할 3개 팀을 포함한 총 5개 팀을 선정했다.


고려인마을은 고려인 독립유공자 후손을 대상으로 생활·교육·복지를 아우르는 보훈공동체 모델을 구축하고, 고려인 동포 자녀를 위한 '새날학교' 운영을 통해 후손들의 정체성 확립과 진로 지원에 기여한 공로를 인정받았다.


우미희망재단은 국가유공자 후손 장학사업을 지속 추진해 왔으며, 제복 영웅의 유가족을 지원하는 '히어로즈 패밀리 프로그램'을 후원하며 보훈의 사회적 가치를 확산해 왔다.

전남 장흥군은 전남권 최초 국립장흥호국원 유치와 보훈회관 건립, 안중근 의사 추모역사관 조성 등 지역 보훈 인프라 확충에 기여했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기