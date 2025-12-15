본문 바로가기
일반

"굿즈 수익만 2억" 술집서 뻗은 라쿤…알고보니 '동네주폭'?

박은서인턴기자

입력2025.12.15 16:51

美 주류 판매점 난입 후 화제
주변 상점 잇단 침입 의혹 제기

미국 버지니아주의 한 주류 판매점에 침입해 술을 마신 뒤 널브러진 채 발견돼 화제를 모으며 '굿즈 스타'로 떠올랐던 라쿤이 과거에도 인근 상점들을 반복적으로 드나들었던 '상습 침입범'일 가능성이 제기됐다.

지난달 말 미국의 한 주류 판매점에서 발견된 만취한 라쿤의 모습. 하노버 카운티 동물보호소 SNS

원본보기 아이콘

14일(현지시간) 워싱턴포스트 등에 따르면 버지니아주 하노버 카운티 관계자들은 지난달 이 지역 주류 판매점에 들어갔다가 유명해진 라쿤이 이전에도 여러 상점에 몰래 침입했을 것으로 보고 있다.


하노버 카운티 동물보호국 직원 서맨사 마틴은 현지 팟캐스트에 출연해 "해당 라쿤이 주류 판매점과 같은 건물에 있는 무술 도장과 차량국(DMV) 사무실에 침입했던 라쿤과 동일한 개체일 가능성이 높다"고 밝혔다. 그는 "이전 침입 장소에서도 과자 봉지 같은 흔적이 남아 있었다"며 "이 라쿤은 어떻게든 그 건물로 다시 들어가는 방법을 아는 듯하다. 작고 영리한 동물"이라고 설명했다.

이 라쿤은 앞서 지난달 29일 주류 판매점에 침입해 럼과 위스키, 보드카 등 14종의 술병을 깨뜨리고 술을 마신 뒤 화장실 바닥에 엎드린 채 잠이 들었다가 동물관리국에 의해 붙잡혔다. 당시 매장 바닥은 깨진 위스키병에서 흘러나온 술로 흥건한 상태였던 것으로 전해졌다.


천장을 뚫고 매장 안으로 들어온 것으로 추정되는 이 라쿤은 폐쇄회로(CC)TV 영상에서도 매장 안을 돌아다니며 활발하게 움직이는 모습이 포착됐다.

CCTV 공개 후 화제…'만취 라쿤' 굿즈 수익만 2억

이후 동물보호소 측은 사회관계망서비스(SNS)에 라쿤이 주류 판매점에 침입해 술에 취한 채 화장실 바닥에 엎드려 있는 모습이 담긴 사진과 CCTV 영상을 공개했다. 해당 게시물은 온라인에서 빠른 속도로 확산하며 전 세계적인 화제를 모았고 이른바 '만취 라쿤'으로 불리며 밈(meme)처럼 퍼졌다. 이를 계기로 하노버 카운티 동물보호소는 라쿤 일러스트를 활용한 굿즈 판매 캠페인을 진행했다.


미국 USA투데이에 따르면 보호소는 티셔츠와 텀블러 등 다양한 상품을 제작해 판매했으며 이를 통해 15만6000달러(약 2억3000만원)의 기금을 모금했다. 해당 수익은 보호소 시설 개선과 유기·야생동물 보호 활동에 사용될 예정이다. 소동의 주인공인 라쿤은 술이 깰 때까지 보호소에서 지낸 뒤 건강에 이상이 없다는 판단에 따라 야생으로 돌아갔다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
