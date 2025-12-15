본문 바로가기
"성과 중심 영업체계 강화" SK증권, 조직개편·인사

조슬기나기자

입력2025.12.15 15:16

SK증권은 성과 중심의 영업조직 체계, 고객 중심의 경영을 강화하기 위한 2026년 조직개편 및 정기 임원·직책자 인사를 단행했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 기존 3부문·총괄, 20본부, 3실 체제는 3부문·총괄, 23본부로 개편된다.


SK증권은 성과 중심 영업조직 체계를 강화하기 위해 기업금융(IB) 총괄 내 기존 2개 본부를 3개 본부로 확장했다. 또 패시브(Passive) 영업 본부를 신설했다. 고객 중심 경영 측면에서는 금융소비자보호실, 정보보호실, 감사실을 본부로 승격해 내부통제 조직을 강화할 수 있도록 했다.

이번 조직개편과 함께 임원급 인사도 단행됐다. 아래는 인사 명단.


<승진> ◇전무 ▲박진남 Multi Asset운용본부장 ◇상무 ▲이대현 기업문화본부장 ▲조해용 감사실장 ◇상무보 ▲김성무 경영혁신부문 이사대우 ▲임국현 기업금융2부장


<신규 선임> ◇이사대우 ▲김도연 리스크관리부장 ▲김양진 채권금융부장 ▲연명필 기업금융1부장 ▲이규동 금융소비자보호실 부장 ▲이세호 ECM1부장 ▲정용익 Biz시스템부장 ▲조대희 대구금융센터장 ▲최영진 ECM3부장

<보임 변경> ▲ECM본부장 이종호 상무 ▲감사본부장 조해용 상무 ▲금융소비자보호본부장 강성호 상무보 ▲정보보호본부장 김기원 상무보 ▲기획재무본부장 김성무 상무보 ▲법인영업본부장 김준한 상무보 ▲Passive영업본부장 박근환 상무보 ▲기업금융2본부장 임국현 상무보 ▲강남금융센터장 김수한 상무보 ▲경인지점장 이규동 이사대우


<보직 임명> ▲광주지점장 장지용 부장 ▲Digital금융부장 한미영 부장 ▲IB1부장 최신형 부장 ▲법인영업부장 정경식 부장 ▲Passive영업부장 박지환 차장 ▲기업분석2부장 나승두 연구위원 ▲총무부장 안승환 부장 ▲상품솔루션부장 김경환 부장 ▲신기술투자부장 신동재 부장 ▲IT개발기획부장 박시성 부장 ▲금융소비자보호부장 김미영 부장 ▲정보보호부장 최성호 부장 ▲감사부장 백봉현 부장





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

