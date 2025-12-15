본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

조국혁신당, 내란 특검 '사법부 불기소 처분' 규탄

문혜원기자

입력2025.12.15 15:03

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조국혁신당이 15일 내란특검(특별검사 조은석)팀의 '사법부 불기소' 처분에 대해 "심각한 문제가 있다"며 규탄했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표(가운데)와 소속 의원들이 15일 국회에서 이날 오전 조은석 내란특검이 발표한 수사 결과 관련 긴급 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

서왕진 조국혁신당 원내대표(가운데)와 소속 의원들이 15일 국회에서 이날 오전 조은석 내란특검이 발표한 수사 결과 관련 긴급 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서왕진 원내대표를 비롯한 혁신당 의원단은 이날 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "특검은 조희대 대법원장과 내란 사건 재판장을 비롯한 사법부 관계자들의 '내란 중요임무 종사' 혐의 등 고발 사건에 대해서 오늘 자로 불기소 처분을 내렸다"며 이같이 밝혔다.


이들은 "조 대법원장은 계엄 당일 밤인 2024년 12월 4일 새벽, 긴급 심야 간부회의를 소집해 대법원의 사법기능을 계엄군으로 이관하는 문제를 논의했다"면서 "국민이 피 끓는 심정으로 계엄의 위법성과 온몸을 던져 싸울 때, 국민 기본권의 최후 보루여야 할 대법원은 내란 성공을 전제로 계엄사령관에게 사법권을 갖다 바치려 한 것"이라고 했다.

이어 "특검은 내란의 합법을 공인하려 했던 대법원 법원행정처에 질의서를 전달한 것 외엔 어떤 수사도 하지 않았다"며 "계엄의 밤, 대법원이 심야 긴급간부회의에서 무엇을 획책했는지 철저한 수사를 통해 밝혀야 한다"고 촉구했다.


그러면서 "오늘의 불기소 처분이 사법부의 면죄부가 될 수는 없다"며 "특검이 멈춘 곳에서 우리는 다시 시작할 것"이라고 했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

새로운 이슈 보기