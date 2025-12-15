인천시, 취약계층 먹거리 보장 시범사업…내년 5월 본격화

인천시는 12월부터 생계가 어려운 취약 계층에 먹거리와 생필품을 지원하는 '먹거리 기본보장 시범사업'을 운영한다고 15일 밝혔다.

이 사업은 보건복지부가 복지제도 사각지대 등으로 생계가 어려운 시민을 선제적으로 보호하기 위한 것으로, 내년 5월부터는 본사업으로 전환된다.

인천시가 취약 계층에 먹거리와 생필품을 지원하는 '먹거리 기본보장 시범사업'을 펼친다.

인천에서는 기부식품등지원센터(광역푸드뱅크)가 참여해 매주 수요일 오전 10~12시 남동구 인천 사회복지회관 1층에서 시범 운영한다.

생계가 어려운 시민 누구나 방문하면 매주 50명 범위에서 별도의 신청 절차 없이 라면·즉석밥·조미김 등 1인당 3~5개 품목(2만원 상당)의 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있다. 시범운영 기간에는 1인당 최대 2차례(월 1회)까지 이용할 수 있고, 재방문 시 상담과 복지서비스도 제공된다.

내년 5월 본 사업이 시작되면 5개 군·구의 7개 기초푸드마켓이 참여해 시민 접근성을 높일 계획이다.

인천시 관계자는 "먹거리 기본보장 사업을 통해 그동안 도움을 받지 못했던 위기가구를 적극 발굴해 상황에 맞는 복지서비스를 연계·제공하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자



