본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도교육청, 유아 언어 발달 검사·치료 지원 사업 성과보고회 개최

이종구기자

입력2025.12.15 10:49

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공교육의 공정한 출발선 위한
유아기 언어발달지원의 성과

강원특별자치도교육청은 '2025 유아 언어 발달 검사 및 치료 지원 사업 성과보고회'를 15일 강원특별자치도교육청유아교육원에서 개최했다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 성과보고회는 2025년 유아 언어 발달 검사와 치료 지원 사업의 성과를 공유하고, 원장, 원감, 교사 등 다양한 직급의 사업 참여자들의 의견 나눔을 통해 유아 언어 발달 사업의 향후 운영에 대한 방안을 논의하기 위해 마련됐다.


주요 내용은 △유아 언어 발달 검사 및 치료 지원 사업 경과보고(유아교육팀 장학관 김순남) △2025년 사업 성과 보고(한림대학교 교수 이윤경) △사업 평가회 등으로 구성된다.

탁진원 유초등교육과장은 "이번 성과보고회가 향후 유아 언어 발달 교육 강화 정책 수립을 위한 밑거름이 되길 기대하며, 학령전기 유아의 언어교육을 강화하여 교육의 동등한 출발선을 보장하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

낙찰가율 1만1770%…1400만원 임야, 17억원에 낙찰한 이유는

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

"혼나면 되는데 왜 직업까지 빼앗나" 박나래·조세호 응원 MC몽 논란 일자 결국

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

트럼프 "내년 중간선거 승리 장담 못 해"…Fed엔 '금리 1% 이하' 요구

새로운 이슈 보기