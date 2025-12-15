수원시, 남문시장 일대 활성화에 40억원 투입

경기 수원시가 2027년까지 40억원을 투입해 수원 남문시장 일대 상권 활성화 사업을 추진한다.

수원시는 수원 남문시장 일대 시장들과 함께 응모한 중소벤처기업부 주관 '특성화시장 육성 사업(백년시장)' 공모에 선정돼 국비 20억원을 확보했다고 15일 밝혔다.

수원시는 앞서 수원도시재단을 비롯해 지동시장, 영동시장, 팔달문시장, 못골종합시장, 미나리광시장, 시민상가시장, 남문패션1번가시장, 구천동공구시장 등 남문 일대 8개 시장 등과 '수원남문시장 컨소시엄'을 구성해 응모했다.

수원 남문시장 특성화시장 육성 사업은 2027년 12월까지 국비 20억원, 시비 20억원 등 40억원을 투입해 진행된다.

주요 사업은 주변 핵심 상권과 남문시장을 연계해 문화·관광·쇼핑·체험이 결합한 복합 상권을 조성하게 된다. 또 원스톱 관광쇼핑 거점센터 구축과 왕의 시장 테마거리 조성을 시작으로, 야간 상권 활성화를 위한 야시장과 야간 축제도 추진한다.

전국 각지의 특색을 시장에 구현한 먹거리와 볼거리를 늘리고, 외국인 관광객 편의를 높이는 인공지능(AI) 디지털 안내 서비스도 개발한다.

이재준 수원시장은 "수원시는 지역상권보호도시를 선포하며 성장, 상생, 지원이라는 세 가지 전략을 바탕으로 시민과 함께 성장하는 전통시장을 만들겠다는 목표를 세웠다"며 "왕이 만든 시장인 수원 남문시장이 지난 이백삼십 년의 역사에 이어 미래 이백 년을 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





