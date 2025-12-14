서울시, 초고층 건물 전수조사… '재난대응' 실태점검

초고층 및 지하연계 복합건축물

시·자치구·민간 전문가 합동 점검

재난예방·피해경감계획 등 확인

서울시가 관내 초고층 및 지하연계 복합건축물 전체를 대상으로 재난대응·지원체계 실태 점검에 나선다.

14일 서울시에 따르면 이번 점검 대상은 '초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법' 상 초고층 건축물과 지하연계 복합건축물이다. 서울시내 초고층 건축물 27개 동과 지하연계 복합건축물 220개 동 등 총 247개 동 전체를 23일까지 점검한다.

최근 대형 화재가 발생한 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court). 연합뉴스

'초고층 건축물'이란, 건축법상 50층 이상 또는 높이가 200m 이상인 건축물이다. '지하연계 복합건축물'이란, 지하 부분이 지하역사·지하도상가와 연결된 건축물로 층수가 11층 이상이거나 수용인원이 5000명 이상인 일정 용도의 건축물을 말한다.

시는 시·자치구·민간 전문가로 구성된 합동 점검반을 운영해 유사 상황에 대비한 재난대응과 지원체계 전반을 점검하는 데 중점을 둔다. 또한 법령상 의무 이행 여부를 집중적으로 확인 중이다. 특히 건축물 관리주체가 반드시 수립·운영해야 하는 재난예방계획과 피해경감계획의 적정성을 살펴본다.

이와 함께 종합방재실 설치·운영 실태, 피난안전구역 기준 준수 여부, 상주 인원으로 구성된 초기대응대의 조직·훈련 실적, 총괄재난관리자 선임 및 교육 이수 여부 등을 종합 점검한다. 시는 점검이 단순 지적에 그치지 않도록 소방·방재 분야 민간 전문가와 함께하는 '현장 컨설팅'을 병행해 즉시 개선이 가능한 사항은 현장에서 바로 조치할 계획이다.

건축물 규모·용도·준공연도 등 특성을 종합적으로 고려해 재난예방과 피해경감계획의 미비점도 진단한다. 서울시가 마련한 표준 매뉴얼과 우수사례를 토대로 각 시설에 맞는 개선방안도 제시할 예정이다. 점검 과정에서 위법 사항이 확인되면 조치명령, 과태료 부과, 고발, 기관 통보 등 관련 규정에 따른 행정조치를 신속히 시행할 계획이다.

이성은 서울시 재난안전기획관은 "초고층·지하연계 복합건축물은 재난 발생 시 대규모 인명피해로 이어질 위험이 큰 만큼, 재난예방계획부터 현장의 안전관리 체계까지 법적 의무사항 이행 여부를 빈틈없이 점검하겠다"며 "홍콩 고층 아파트 화재와 같은 비극이 발생하지 않도록 철저히 점검하고 필요한 제도·현장 개선도 추진하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



