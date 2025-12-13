이강희 의원, 2025 전국지방의회 친환경최우수의원 선정

경주시의회 이강희 의원이 '2025 전국지방의회 친환경최우수의원'으로 선정되는 영예를 안았다.

(사)한국환경정보연구센터가 주관하는 이번 평가는 전국 지방의회 의원 3500여 명을 대상으로 의정활동의 성실성, 심층도, 지속가능성, 실현성, 기여도 등을 종합적으로 심사했으며, 광역의회의원 8명, 기초의회의원 26명이 최종 선정됐다.

이 의원은 지역의 시급한 환경 문제 해결을 위한 법·제도 개선 및 사회적 약자 보호, 예산 집행의 투명성 강화 등을 위해 앞장서 온 점을 높이 평가받았다.

특히 이 의원은 안강읍 두류공업지역의 대규모 의료폐기물 소각장 및 산업폐기물 매립장 문제 해결을 위해 전국의 폐기물 피해지역과 연대해 '산업폐기물처리법'의 개정안 발의를 이끌어 냈으며, 6억 원의 예산을 확보해 안강읍에 악취관제센터를 설립함으로써 데이터 기반의 상시 감시 체계를 구축했다.

또한 6년 넘게 이어지고 있는 매립장 사업 허가 시도와 관련해 행정심판 제도 개선을 통해 주민의 환경 주권을 되찾는 것에 집중해 왔다.

이 외에도 고령자 복지주택의 과도한 관리비를 현실화하는 등 사회적 약자 보호와 민생 고충 해결을 위한 의정활동을 펼쳤으며, 철저한 분석을 통해 예산의 낭비를 방지했다는 평이다.

이강희 의원은 "친환경최우수의원으로 선정된 것은 혼자만의 성과가 아닌, 환경을 지키기 위한 주민 여러분의 노력이 있었기에 가능했다"며 "기후 위기 시대에 우리 아이들을 위한 깨끗하고 안전한 경주룰 만드는 데 타협하지 않는 의정활동을 이어나가겠다"고 밝혔다.





