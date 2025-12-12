북극곰 입맛까지 바꾼 온난화…"식물성 식단으로 전환 중"

영국 이스트앵글리아대학교 연구

"기온 상승 관련 급격한 유전적 변화"

멸종 위기에 놓인 북극곰들이 지구 온난화로 인한 환경 변화에 적응하기 위해 식단을 바꾸는 방향으로 유전자(DNA)를 변화시키고 있다는 연구 결과가 나왔다.

11일(현지시간) ABC방송에 따르면 이날 영국 이스트앵글리아대학교 연구진은 그린란드의 비교적 따뜻한 지역에 사는 북극곰들이 급격한 유전적 변화를 보이고 있으며, 이는 기온 상승과 연관이 있다는 연구 결과를 발표했다.

그린란드의 북극곰. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연구진은 그린란드에 서식하는 북극곰들로부터 혈액 표본을 채취한 이전 미국 워싱턴대학교 연구 자료를 분석했다. 이 혈액 표본을 통해 약 200년 전에 상대적으로 더 따뜻한 지역인 그린란드 남동부에 사는 북극곰 개체군이 더 추운 지역인 북동부에 서식하는 개체군으로부터 유전적으로 갈라져 나간 것이 밝혀졌다.

"기존 지방 중심 식당에 식물성 먹이 포함"

이스트앵글리아대 연구진은 그린란드 북극곰 중 17마리의 유전자를 분석했는데, 그 결과 남동부에 서식하는 북극곰들이 기존 지방 중심의 식단에 식물성 먹이를 포함하는 방향으로 환경에 대응하고 있다는 사실을 발견했다.

이번 연구의 주저자인 앨리스 고든 이스트앵글리아대 생물과학대 선임연구원은 "보통 북극곰은 물개를 사냥하는 등 지방 함량이 높은 먹이를 섭취하지만, 식물성 먹이를 더 많이 먹는다는 점에서 큰 변화가 있다"고 설명했다.

연구진은 이번 연구 결과가 멸종 위기에 놓인 북극곰들의 생존에 희망의 빛을 비춘다고 풀이했다. 온난화로 인해 북극해가 계속 녹으면서 북극곰이 물개를 사냥해 먹이를 구하기 어려워졌고, 이 때문에 북극곰은 2050년까지 3분의 2가 2100년까지는 모두 멸종될 것으로 예상되기 때문이다.

고든 연구원은 "이(그린란드) 북극곰 집단은 생존을 위해 자신의 유전체(게놈)를 다시 쓰고 있다"며 이를 "녹는 빙하에 맞선 필사적인 생존 메커니즘"이라고 표현했다. 이어 그는 "이번 연구는 희망적이지만, 북극곰의 게놈을 더 자세히 이해할 하나의 작은 기회에 불과하다"면서 "우리는 모두 북극곰의 생존을 위해 탄소 배출을 계속 줄여나가야 한다"고 했다. 이번 연구 결과는 학술지 '모바일 DNA'에 게재됐다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>