대구보훈청, 제대군인 생애설계 워크숍 개최

직업가치관 검사·전문교육 안내… 민간 재취업 지원 강화
국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술) 제대군인지원센터는 지난 10일 정부대구지방합동청사에서 제대군인을 대상으로 '생애설계 워크숍'을 열었다.
대구보훈청이 제대군인 생애설계 워크숍을 진행하고 있다. 대구보훈청 제공
이번 워크숍은 군 복무 이후 민간 분야 재취업 과정에서 어려움을 겪는 제대군인들이 자신의 강점과 직업적 성향을 이해하고, 향후 진로를 구체적으로 설정할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
참가자들은 자기 탐색 프로그램과 직업가치관 검사를 통해 삶의 방향을 재정립해 보는 시간을 가졌으며, 제대군인의 사회 복귀를 지원하기 위한 맞춤형 전문위탁교육 과정 안내도 함께 진행됐다.
워크숍에 참여한 한 제대군인은 "직업가치관 검사를 처음 경험해 보는데, 앞으로 어떤 진로를 선택해야 할지 판단하는 데 큰 도움이 될 것 같다"고 소감을 말했다.
제대군인 취·창업 관련 상담은 전화로 문의할 수 있으며, 자세한 정보는 제대군인지원센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
