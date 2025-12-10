한옥에서 찾은 ‘지역의 온기’

의성군, 외국인가정 정착지원 새 모델 띄웠다

의성군(군수 김주수)이 지역특화형 비자 사업 참여 외국인 가정을 대상으로 운영한 '한옥 힐링캠프'가 지난 6~7일 안동 선성현문화단지에서 1박 2일 일정으로 진행됐다.

전통문화 체험을 활용한 정착지원 프로그램으로, 지역사회와 외국인 주민 간의 실질적 연결고리를 강화했다는 평가가 나온다.

이번 캠프에는 지역특화형 비자를 통해 의성군에 안정적으로 정착한 17가정, 총 35명이 참여했다.

참가자들은 선성현문화단지 한옥 체험관에서 숙박하며 ▲문화단지 탐방 ▲예끼 마을 방문 ▲선비 둘레길 산책 ▲정착지원 간담회 등 지역 특색을 담은 프로그램을 체험했다.

특히 한옥 숙박과 전통문화 중심 일정은 외국인 가정의 한국문화 이해도를 높이는 동시에 지역에 대한 친밀감을 형성하는 데 효과적이었다는 반응이다.

첫날에는 문화단지와 주변 마을을 둘러보며 한국적 정취를 느꼈고, 둘째 날에는 사업 성과 점검과 향후 정착지원 방향을 논의하는 간담회가 이어졌다.

의성군 가족센터는 이번 프로그램을 계기로 외국인 주민의 지역 정주 지원과 교류 활성화를 지속 확대할 계획이다.

김주수 의성군수는 "전통문화 체험이 정착 만족도를 끌어올리는 중요한 계기가 되고 있다"며 "외국인 주민도 지역사회의 한 구성원으로 함께 성장할 수 있도록 프로그램을 계속 보강하겠다"고 말했다.

문화는 언어보다 빠르게 마음을 있다. 의성군의 실험이 외국인 정착 정책의 새로운 방향을 제시하고 있다.

