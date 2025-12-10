본문 바로가기
기술보증기금, 부산과학관에 500만원 기부… 과학문화 취약계층 지원 이어간다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.10 14:03

‘스마트 시니어 스쿨’ 등 누적 2000만원 후원

“지역 과학문화 격차 해소에 힘 보탤 것”

기술보증기금(이사장 김종호)이 10일 과학 나눔 지원을 위한 후원금을 국립부산과학관(관장 송삼종)에 전달했다.


과학관 소회의실에서 진행된 이 날 행사에는 송삼종 관장과 김대철 기술보증기금 이사 등 양 기관 관계자 10여명이 참석했다.

기술보증기금은 동남권 지역의 과학문화 취약계층을 돕기 위한 과학 나눔 사업 지원금 500만원을 국립부산과학관에 전달했다. 기금은 2021년부터 과학문화 탐방교육, 소외계층 대상 가족과학캠프 등 다양한 과학 나눔 프로그램을 후원해 왔으며, 이번 기부를 포함한 누적 후원금은 2000만원에 달한다.


올해는 어르신 과학교육 프로그램 '스마트 시니어 스쿨'을 지원해 인공지능을 활용한 창작 그림책 제작과 낭독회 등을 선보였다. 이를 통해 120여명의 어르신이 디지털 기반의 창작 경험을 확장하는 데 기여했다는 평가다.


송삼종 국립부산과학관장은 "기술보증기금의 따뜻한 나눔이 지역의 과학문화 격차 해소에 큰 힘이 되고 있다"며 "다양한 세대와 지역사회가 함께 성장하는 과학문화 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.

기술보증기금이 부산과학관에 후원금 500만원을 전달하고 있다.

기술보증기금이 부산과학관에 후원금 500만원을 전달하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
