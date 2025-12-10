본문 바로가기
한국한의약진흥원, 한의약 임상정보 빅데이터 성과보고회 개최

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.10 13:17

한의약 표준 EMR 고도화 등 임상데이터 활용성 확대 지원

한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진) 임상정보빅데이터추진단은 지난 9일 서울분원에서 '한의약 임상정보 빅데이터 지원센터 구축 사업' 2025년 성과보고회를 개최했다.


보고회에는 보건복지부를 비롯해 한의약계, 보건의료·IT 산업계, 학계 전문가 등 30여 명이 참석해 사업 성과와 향후 추진 방향을 논의했다.

'한의약 임상정보 빅데이터 지원센터 구축 사업'은 한의약 진료의 안전성과 유효성 제고를 위한 한의약 임상정보 빅데이터 허브를 구축하기 위해 추진 중인 사업이다.

한의표준임상진료지침(CPG)과 실제 임상 현장을 반영한 한의약 표준 전자의무기록(EMR) 프레임워크(Framework)를 개발하고, 이를 기반으로 임상정보 수집·연구·진료정보 교류 시스템의 토대를 마련하는 것을 목표로 하고 있다.


임상정보빅데이터추진단은 이번 사업을 통해 ▲계통문진, 이학적 검사, 평가 설문지, 한방 시술 등 16개 핵심 임상정보 항목에 대한 '한의약 표준 EMR 프레임워크 기반 API(응용프로그램 인터페이스)'를 개발하고 ▲API 이용가이드, 명세서와 전용 포털을 구축해 다양한 개발 환경에서도 활용 가능한 상호운용성 기반을 확보했다.


또한 ▲대학 한방병원에 표준 EMR 프레임워크를 적용해 구조화된 진료기록의 현장 적용성과 확장 가능성을 확인했다.

한국한의약진흥원 송수진 원장 직무대행은 "한의약 임상정보 빅데이터 구축은 한의약의 과학화·표준화뿐 아니라 국가 보건의료 데이터와 연계되는 한의약 디지털 전환의 핵심 인프라"라며 "표준 EMR과 의료정보 표준화 성과를 바탕으로 한의 임상데이터가 폭넓게 활용될 수 있도록 정책 지원을 지속하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
