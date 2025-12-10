경기교육청, 정책구매제도 '행안부장관상' 받아

경기도교육청이 행정안전부 주관 '2025 정부혁신 왕중왕전'에서 우수 정책으로 동상(행안부 장관상)을 받았다.

'정부혁신 왕중왕전'은 중앙정부, 지자체, 공공기관 등에서 제출한 정책을 분야별로 평가해 시상하는 제도다. 정책 우수사례를 기관 간에 확산하고 정부혁신 성과를 제고하기 위해 행정안전부에서 시행하고 있다.

경기도교육청의 '정책구매제'는 총 513건 가운데 최종 41건이 전문가 심사를 통과해 국민평가 대상으로 선정됐다.

정책구매제는 기관 주도의 정책 수립 방식에서 벗어나 교육공동체가 직접 학교 현장의 문제를 진단해 정책을 제안하고, 현장의 생생한 목소리를 정책으로 구현하는 제도다.

지난 1년 동안 'e정책장터'는 24시간, 365일 자율적인 정책 참여와 소통이 가능한 시스템을 구축했다. 그 결과 하루 평균 250여명이 방문하며 현장 소통 창구로 자리매김했다는 평가다.

특히 정책구매제의 유형 중 '콘텐츠 공모제안'은 현장 전문가인 교사가 개발한 자료를 탑재해 공공의 교육 자산으로 축적되어 공유할 수 있도록 교육의 선순환 생태계를 만들어가고 있다.

올해 12월 'e정책장터'는 마일리지 조회 및 관리, 미채택 제안 결과 조회, 교육디지털 원패스 접속, 디자인 변경 등 다양한 기능 개선을 통해 새롭게 단장했다.

도교육청은 새 단장 기념으로 오는 16일부터 5일간 '찾아라! 새로워진 기능', '제안채택 사례 스토리' 등의 이벤트를 진행한다.





