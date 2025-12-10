본문 바로가기
대전시, 지역먹거리지수평가 농림축산식품부 장관 '특별상' 수상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.10 09:58

특·광역시 가운데 유일...참여·성과 부문서 높은 평가

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 '2025년 지역 먹거리 지수 평가'에서 특·광역시 중 유일하게 농림축산식품부 장관 특별상을 수상했다.


이번 평가는 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관했으며, 전국 228개 지방정부를 대상으로 지난 1년간 먹거리 정책의 준비·운영·성과를 종합적으로 확인하는 절차로 진행됐다.

대전시는 '참여·성과 우수 광역 지방정부(도시)'부문에서 높은 점수를 받아 특별상을 받았다.


박영철 대전시 녹지농생명국장은 "이번 수상은 대전시가 추진해 온 지속 가능한 먹거리 정책이 전국적으로 인정받은 성과"라며 "앞으로도 대전 시민 모두가 안심하고 건강하게 먹을 수 있는 먹거리 환경을 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
