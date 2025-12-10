시흥시보건소, 경기도 통합건강증진사업 우수기관 선정

경기도 시흥시보건소는 경기도가 주관한 '2025년 통합건강증진 사업 성과대회'에서 우수기관으로 선정돼 경기도지사 표창을 받았다.

9일 판교에서 열린 이번 대회는 도내 31개 시·군 보건소를 대상으로 지역사회 통합건강증신사업 성과를 종합 평가한 행사다. 지역사회 통합건강증진 사업은 금연·절주, 신체활동, 영양·비만 관리, 구강보건 등 건강생활 실천과 만성질환 예방, 취약계층 건강관리를 통합 추진하는 사업이다.

시흥시보건소는 지역 건강 문제 분석을 토대로 주민 맞춤형 프로그램을 운영하고, 주민참여형 건강환경 조성에 주력해 왔다는 평가를 받았다.

특히 시민들이 일상에서 자연스럽게 건강을 실천할 수 있도록 예방-관리-참여-확산으로 이어지는 '생활터 중심' 사업을 체계적으로 펼쳐 지역사회 건강 수준을 향상했다.

이형정 시흥시보건소장은 "앞으로도 시민 목소리에 귀 기울이고 지역 특성을 반영한 건강정책으로 시민 모두가 건강한 삶을 누리도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





