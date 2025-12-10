광주문학관, 문장을 빛으로 다시 읽는 전시 시작

‘시간을 넘어 나에게 닿은 울림’

내년 12월까지 상설 전시

광주문학관이 문인들의 문장을 빛과 영상으로 다시 풀어낸 전시 '시간을 넘어 나에게 닿은 울림'을 10일부터 내년 12월까지 선보인다.

광주시는 광주문학관 2층 기획전시실에서 문인들의 기록을 현대적 매체로 재구성한 전시 '시간을 넘어 나에게 닿은 울림'을 연중 진행한다. 관람객이 문학의 지속성과 감정의 울림을 직관적으로 느낄 수 있도록 설계한 기획전이다.

'시간을 넘어 나에게 닿은 울림' 기획 전시. 광주시 제공

전시는 메인 영상 '시간을 넘어 나에게 닿은 울림'을 중심으로 구성됐다. 문인들의 서재와 오늘의 도시 풍경을 연결하며 기록이 남긴 시간적 깊이를 시각적으로 보여준다. 문장이 빛의 흐름으로 표현되는 장면은 문학의 확장성을 상징한다.

관람객 참여형 콘텐츠도 마련됐다. 키오스크를 활용한 '내 마음을 닮은 편지'는 간단한 질문을 통해 현재 감정에 맞는 문장을 추천하고, 출력된 문장은 '손끝에 머문 마음' 공간에서 책갈피 형태로 제작할 수 있다.

빛 영상 작품 '쓰여지는 시간'은 원고지 모양 패널에 광주 작가들의 문장이 빛으로 새겨지는 과정을 구현했다. 문학적 기록이 오늘에도 살아 있다는 점을 시각적으로 제시한다.

관람은 화요일부터 일요일까지 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하며, 관람 종료 30분 전까지 입장할 수 있다. 매주 월요일과 1월 1일, 명절 연휴, 공휴일은 휴관한다. 관람료는 무료다.

전순희 문화유산자원과장은 "문학은 시간을 건너도 사라지지 않는 인간의 마음이라는 메시지를 전하고자 했다"며 "관람객들이 문학 감성을 각자의 기억 속에 새롭게 채울 수 있는 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





