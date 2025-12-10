LG이노텍, 세계 최초 '차세대 스마트 IC 기판' 개발

탄소배출 50% 절감…내구성 3배 향상

LG이노텍은 성능을 높이면서도 탄소배출을 기존 대비 절반으로 줄인 '차세대 스마트 집적회로(IC) 기판' 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

LG이노텍 직원이 성능은 높이면서도 탄소배출을 절반으로 줄인 '차세대 스마트 IC 기판'을 선보이고 있다.

스마트 IC 기판은 개인의 보안 정보가 담긴 IC칩을 신용카드, 전자여권, 유심 등 스마트카드에 장착할 때 쓰이는 필수 부품이다. 사용자가 스마트카드를 현금인출기(ATM), 여권리더기 등에 접속하면 IC칩의 정보를 전기신호를 통해 리더기에 전달하는 역할을 한다. 스마트카드는 데이터 저장 및 암호화 기능을 갖춘 IC칩이 내장된 카드다. 리더기와 전기 신호를 주고받아 정보 인증, 결제 등의 기능을 수행한다. 금융, 교통, 통신 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

이번에 LG이노텍이 선보이는 차세대 스마트 IC 기판은 기존 대비 탄소 배출을 약 50% 줄였다. 이는 연간 이산화탄소 배출량 8500t을 줄이는 것과 같고, 약 130만 그루의 나무를 심는 것과 같은 효과를 유발한다.

또한 LG이노텍은 귀금속을 도금하는 공정 없이도 고성능을 구현할 수 있는 신소재를 세계 최초로 이 제품에 적용했다. 기존 스마트 IC 기판은 팔라듐과 금 등 귀금속을 사용해 표면에 도금하는 공정을 반드시 거쳐야 한다. 리더기와 접촉하는 기판 표면의 부식을 방지하고 안정적인 전기 신호를 전달하기 위해서다. 하지만 팔라듐과 금은 채굴 과정에서 많은 양의 온실가스가 발생하고 재료 가격이 높아 이를 대체할 수 있는 새로운 소재나 공법을 개발하는 것이 업계 공통의 과제였다. 표면 도금이 필요 없는 LG이노텍의 차세대 스마트 IC 기판은 이 문제를 해소한 제품으로 평가되며 업계의 주목을 받고 있다.

LG이노텍은 신제품을 앞세워 글로벌 시장 선점에 유리한 고지를 점할 수 있을 거라 기대하고 있다. 특히 주요 고객사가 있는 유럽에서 강화된 환경 규제의 영향을 최소화할 수 있을 것으로 보고 있다. 제품도 충분한 경쟁력을 갖췄다고 LG이노텍은 본다. 내구성을 기존 대비 약 3배가량 강화해 스마트카드의 빈번한 외부 접촉, 장기간 사용에 따른 정보 인식 오작동을 최소화해 성능과 사용자 편의성을 모두 잡았다는 평가를 받는다.

LG이노텍은 지난달에 글로벌 스마트카드 제조 선도 업체에 공급할 제품 양산에 돌입했다. 또 IC 기판 관련 국내 특허 20여 건을 확보하고 미국, 유럽, 중국 등에서도 특허 등록을 추진하고 있다. 적극적인 해외 프로모션도 추진해 글로벌 고객을 추가로 확보하겠단 방침도 세웠다.

조지태 패키지솔루션사업부장(전무)은 "차세대 스마트 IC 기판은 고객사의 ESG 요구와 기술 경쟁력을 모두 충족시킬 수 있는 제품"이라며 "향후에도 차별적 고객가치를 창출하는 혁신 제품을 지속 선보이며 고객의 비전을 함께 실현해 가는 파트너로 거듭날 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



