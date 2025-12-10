청주 가영당 등 10개소, 관광공사 선정 민박업 우수 숙소

한국관광공사가 10일 한국 프레스센터에서 '2025년 한국 민박업 우수 숙소' 시상식을 개최한다.

국내산 소나무와 황토로 지어진 전통 가옥 '가영당 한옥문화 스테이(충북 청주)', 객실 안에서 바다가 보이는 '씨사이드 클라우드(부산 서구)', 동대문이 내려다보이는 마을에 자리한 '하이얀(서울 종로구)' 등 관광공사가 한국민박업협회와 함께 선정한 10개소가 상을 받는다.

충북 청주 가영당 한옥문화스테이 [사진 제공= 한국관광공사] AD 원본보기 아이콘

10개 우수 숙소는 주로 외국인관광객을 대상으로 숙박서비스를 제공하는 외국인관광도시민박업, 한옥체험업 중 1차 서류 평가와 전문 심사 위원단의 현장평가를 통해 최종 선정됐다. 2차 현장평가에서는 숙박시설 인프라, 고객 서비스 및 소통, 시설 매력도. 법규 및 안전 준수 여부 등에 대한 종합적인 평가가 이뤄졌다.

관광공사는 한국관광통합플랫폼 '비지트코리아'에서 우수 숙소에 선정된 10개소를 알린다. 영어, 중국어, 일본어 등 8개 언어로 번역된 기사형 콘텐츠로 전 세계 잠재 방한 관광객에게 다양한 매력을 지닌 민박업 숙소를 소개할 계획이다.

유한순 관광공사 쇼핑숙박팀 팀장은 "K-컬처의 인기가 높아지면서 한국 고유의 매력을 체험할 수 있는 민박 숙소에 대한 외국관광객들의 관심이 커지고 있다"며 "관광공사는 내년에도 우수한 숙소 발굴 사업을 확대하여 K-스테이 경쟁력을 더욱 높여나갈 것"이라고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



