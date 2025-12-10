본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[클릭 e종목]"RFHIC, 4분기 역대 최대 실적 기대"

박형수기자

입력2025.12.10 08:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 10일 RFHIC에 대해 올해 4분기에 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.


김홍식 하나증권 연구원은 RFHIC가 올해 4분기에 연결 기준으로 매출액 556억원, 영업이익 103억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해 같은 기간보다 각각 44%, 312% 늘어난 규모다.

김 연구원은 "인센티브 지급을 반영한 추정치라는 점을 고려하면 좋은 실적"이라며 "실적 호전 사유는 계절적 성수기를 맞이해 본사 통신 및 방산 매출이 증가한 덕분"이라고 설명했다. 이어 "자회사인 RF머트리얼즈 실적도 큰 폭으로 좋아질 것"이라며 "모든 부문이 다 좋다"고 덧붙였다.


그는 "내년 실적 전망은 더욱 밝다"며 "미국 주파수 경매 이후 삼성전자향 매출이 늘어날 것으로 예상한다"고 강조했다.


김 연구원은 "본사 방산 부문 매출이 꾸준하게 늘고 있다"며 "RF머트리얼즈의 루멘텀향 매출이 올해 대비 2배 늘어날 것이란 점도 긍정적인 요소"라고 내다봤다. 그는 "내년에 RFHIC가 연결 기준으로 매출액 2045억원, 영업이익 349억원을 기록할 것"이라며 "올해 예상치 대비 영업이익이 18% 늘어날 것"이라고 추정했다.

[클릭 e종목]"RFHIC, 4분기 역대 최대 실적 기대"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 들어온대" 아이유 찾아 삼만리…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중 "돈 들어온대" 아이유 찾아 삼만리…"내가 여기 몇... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

'워너' 삼키려는 넷플릭스에…美소비자 '반대' 소송

새로운 이슈 보기