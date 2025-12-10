경기도, 1인가구 안심 병원동행 서비스 1만건 돌파

경기도가 운영하는 '1인가구 병원안심동행' 서비스 이용이 올해 1만여 건을 넘어서며 다양한 1인가구가 일상에서 폭넓게 이용하는 보편 공공서비스로 자리 잡고 있다.

10일 경기도에 따르면 1인가구 병원안심동행은 병원 예약부터 접수·수납, 진료 동행, 귀가까지 1인가구라면 누구나 필요할 때 이용할 수 있는 생활밀착형 지원 서비스다. 2023년 제정된 '경기도 1인가구의 기본 조례'에 따라 추진되고 있다.

요양보호사·사회복지사·간호조무사 등 전문 동행인이 병원 방문의 불편을 줄이고 진료 과정의 안내까지 지원한다.

이용 건수는 2023년 4237건, 2024년 8497건에서 올해는 10월 말 기준 1만452건을 기록했다.

올해 세부 실적은 ▲병원동행 4928건 ▲유사 서비스 연계 267건 ▲사전 상담 5257건 등이다.

이용자 만족도 역시 5점 만점에 4.98~4.99점으로 매우 높게 나타났다. 경기도는 서비스 품질 향상을 위해 올해 6월 동행인·운영기관·담당 공무원 58명을 대상으로 응급처치, 민원 응대, 감정노동 관리 등 직무역량 강화 교육을 실시했으며, 안정적인 서비스 제공 기반을 지속 확충해 나가고 있다.

윤영미 여성가족국장은 "병원안심동행은 경기도 1인가구라면 누구나 필요한 순간에 도움을 받을 수 있는 보편적 공공서비스"라며 "앞으로도 1인가구의 일상 부담을 줄이고 삶의 질을 높일 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

1인가구 병원안심동행은 안산·광명·군포 등 도내 11개 시군에서 운영 중이다. 신청은 1인가구지원센터·가족센터 등 지정기관 또는 민원24 누리집·앱을 통해 간편하게 할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



