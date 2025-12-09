본문 바로가기
일반

"프러포즈인 줄 알았지?" 양주시, 광화문 전광판에 '진주무관' 홍보 영상 공개

이종구기자

입력2025.12.09 22:20

광화문 한복판에 뜬 '진주무관' 프로포즈
양주시, 유쾌한 연말 전광판 홍보영상 전격 공개

경기 양주시는 9일부터 26일까지 광화문역 인근 코리아나호텔 외벽 K-Vision 전광판을 통해 독특한 연말 홍보 영상을 송출한다.

양주시가 9일부터 26일까지 광화문역 인근 코리아나호텔 외벽 K-Vision 전광판을 통해 독특한 연말 홍보 영상을 송출하고 있다. 양주시 제공

양주시가 9일부터 26일까지 광화문역 인근 코리아나호텔 외벽 K-Vision 전광판을 통해 독특한 연말 홍보 영상을 송출하고 있다. 양주시 제공

이번 캠페인은 최근 전국 인구 증가율 1위를 기록할 만큼 성장세가 뚜렷한 양주시가 '살기 좋은 도시'로서 갖는 매력을 더욱 알려, 도시브랜드 이미지를 강화하기 위해 기획됐다.


영상은 신문 1면 구성을 패러디한 화면과 함께 트렁크를 가득 채운 꽃과 손글씨 스케치북이 등장하며 실제 프러포즈 장면처럼 시작한다. 그러나 스케치북 문구가 하나씩 넘어가며 '양주시'가 등장하는 순간, 로맨틱한 장면이 사실은 양주시의 홍보 캠페인이었음을 드러내며 반전의 재미를 선사한다.

양주시는 올해 하반기부터 공무원이 직접 출연하는 예능형 콘텐츠로 높은 화제성을 만들어냈으며, 형식적이고 딱딱한 홍보 방식에서 벗어나 '홍보처럼 보이지 않는 홍보'를 새로운 접근법으로 시도하고 있다. 이번 전광판 송출 역시 이러한 방식의 연장선으로, 온라인에서 화제를 모은 '진주무관 콘텐츠'를 도시 브랜딩에 적극 활용한 사례다.


양주시 관계자는 "광화문을 지나는 시민들이 '누군가 공개 프러포즈 하나 보다'라고 생각하며 자연스럽게 시선을 멈추게 되는 재미를 노렸다"며 "양주시만의 위트 있는 브랜딩 방식을 통해 도시 이미지를 색다르게 전달할 계획"이라고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
